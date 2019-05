Valoarea totală a proiectelor de investiții la nivelul comunei Cornu Luncii se ridică la suma de 53,581 de milioane de lei, a anunțat primarul Gheorghe Fron. Suma, a spus Fron, reprezintă echivalentul taxelor și impozitelor colectate de la populație pe o perioadă de 107 ani. Astfel, investițiile finalizate se ridică la 8,383 de milioane de lei, cele aflate în derulare la 35,409 milioane de lei iar cele implementate de Compania Națională de Investiții la 9,789 milioane de lei. Printre investițiile finalizate Fron a menționat: construire pod peste pârăul Sasca Mare în zona ”Ulita la Gavriloaia, sat Sasca Mare” în valoare de 1,389 milioane de lei finanțată prin PNDL 1, construire scoala generala cu clasele I-IV Sasca Mare în valoare de 1,505 milioane de lei finanțată tot prin PNDL 1 și modernizare DC 15 Lămășeni – Sasca Noua – Sasca Mica în lungime de 6,170 km în valoare de 5,488 milioane de lei finanțată prin PNDL 1.

”Nu poți să mulțumești 7.000 de oameni, dar poți să le dovedești tuturor că sunt la fel de importanți pentru tine ca primar”

În derulare se află următoarele investiții: extindere canalizare in comuna Cornu Luncii- 6.568.439 lei – PNDL 1, extindere retea de alimentare cu apa in comuna Cornu Luncii- 4.309.489 lei – PNDL 1, reabilitare, modernizare si extindere scoala cu clasele I-VIII Cornu Luncii – 3.258.327 lei – PNDL 1, reabilitarea si modernizarea scolii gimnaziale Sasca Mare- 891.611 lei – PNDL 1, construire dispensar uman in sat Baisesti- 2.175.698 lei – PNDL 2, înfiintare sistem de alimentare cu apa in satele Sasca Mare, Sinca si Paiseni – 9.095.766 lei – PNDL 2, modernizare, extindere si dotare scoala Dumbrava, sat Dumbrava – 1.044.502 lei – PNDL 2, modernizare drumuri de interes local in lungime totala de 5,5 km, in com. Cornu Luncii- 4.524.000 lei- PNDR, construire gradinita cu program prelungit in sat Dumbrava – PNDR – 1.175.655,46 lei, modernizare si dotare camin cultural in sat Baisesti- 1.005.874,17 lei – PNDR, dotarea caminelor culturale din loc. Cornu Luncii si Sasca Mica- 1.359.811,49 lei – PNDR. Investițiile implementate de CNI sunt: camin cultural satul Braiesti – 1.478.908,50 lei și în satul Sasca Mare – 1.466.582 lei și sala cu tribuna 180 de locuri, sat Braiesti – 6.843.760 lei. „Este drept că nu prea cred în expresia «nu se poate» și încerc să găsesc o rezolvare pentru fiecare problemă care apare în comunitate. Nu poți să mulțumești 7.000 de oameni, dar poți să le dovedești tuturor că sunt la fel de importanți pentru tine ca primar”, afirmă Gheorghe Fron.