Comuna suceveană Cornu Luncii va avea în viitorul apropiat o nouă Primărie care va răspune necesităților actuale și va dispune de funcționalități moderne. Primarul Gheorghe Fron, a declarat că imobilul (foto) va fi construit vizavis de actuala Primărie și va fi dotat cu garaje pentru utilajele instituției, birouri moderne, bibliotecă, sală de lectură, sală pentru ședințele de Consiliu Local, sală de protocol, sală de cununii, bucătărie și în premieră pentru o Primărie din România ci o galerie a oamenilor de seamă. ”Avem prevăzută amenajarea unei galerii a oamenilor de seamă care va avea 8 metri lățime pe 14 metri lungime. Acolo vom pune tablouri cu toți cetățenii de onoare ai comunei, cărțile sciitorilor din comună și când vii și vezi că vicepreședintele Parlamentului României s-a născut la Cornu Luncii, când vezi că bunicul lui George Enescu a fost preot aici te încearcă un frumos sentiment de mândrie. Apoi aici se vor desfășura diverse activități culturale, cercuri pedagogice cu școlile și alte activități cu caracter cultural”, a explicat primarul Fron.

, 5.5 out of 10 based on 2 ratings