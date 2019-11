În toate satele comunei Dărmănești sunt în derulare sau au fost finalizate mai multe proiecte importante de dezvoltare locală, fie pentru modernizarea infrastructurii, fie pentru reabilitarea și modernizarea unor unități de învățământ sau așezăminte culturale. Primarul PNL al comunei Dărmănești, Dănuț Chidoveț, a declarat că în ciuda faptului că de când a preluat această funcție s-a aflat mai mult în opoziție față de guvernele trecute, a reușit să atragă fonduri europene și guvernamentale semnificative pentru mai multe proiecte importante, care nu ar fi putut fi realizate doar cu fonduri de la bugetul local.

Modernizarea infrastructurii școlare, prioritate a primarului Dănuț Chidoveț

Dănuț Chidoveț a precizat că în calitate de primar a acordat o atenție sporită asigurării celor mai bune condiții în școli și grădinițe pentru preșcolarii, școlarii și pentru profesorii din Dărmănești, în acest sens fiind realizate investiții importante în unitățile de învățământ, atât din bugetul propriu al primăriei, cât și din fonduri guvernamentale, prin Programul Național de Dezvoltare Locală. El a arătat că în momentul de față se lucrează la școala din satul Dănila, unde se reabilitează interioarele și s-a construit un nou corp de clădire pentru centrala termică. El a arătat că în decursul anilor școala din Dănila a fost modernizată cu învelitoare, acoperiș, fațade exterioare, termopane și garduri, iar în momentul de față se lucrează la o nouă centrală termică, toalete și amenajarea interioarelor. De asemenea, în prezent se lucrează și la școala din satul Călinești Enache, acolo unde se construiește o anexă nouă pentru grupuri sanitare noi și o centrală termică și se reabilitează interioarele. Dănuț Chidoveț a mai adăugat că în derulare sunt și lucrările de la școala din Dărmănești, unde s-au construit două noi corpuri de clădire, el precizând că la această unitate școlară primăria a alocat fonduri pentru centrala termică, pentru montarea de geamuri termopan, precum și pentru alte lucrări.

Pe de altă parte, el a declarat că în urma demersurilor pe care le-a făcut la Ministerul Educației, primăria a preluat două școli, respectiv cele din Dărmănești Chilibancina și Călinești Vasilache. Primarul din Dărmănești a spus că la cele două unități primăria a început deja lucrările pentru lucrări de reabilitare, modernizare, extindere cu spații pentru centrale termice și grupuri sanitare, și pentru refacerea fațadelor. Dănuț Chidoveț a mai adăugat că tot prin Programul Național de Dezvoltare Locală este în derulare un proiect de reabilitare și modernizare a dispensarului medical din satul Măriței.

Grădinița nouă din Măriței ar putea fi dată în folosință în primăvara anului viitor

Primarul din Dărmănești a mai declarat că o altă investiție importantă este construcția unei grădinițe noi în satul Măriței, printr-un proiect AFIR cu fonduri europene, în valoare de 1,031 milioane de lei. „La grădinița de lângă parc se lucrează cu forțe maxime la fațada exterioară, iar în această iarnă vom finisa interioarele. Sper ca în primăvară să dăm în folosință această grădiniță”, a spus Dănuț Chidoveț, care a mai precizat că anul acesta s-au finalizat și lucrările de modernizare a parcului din Măriței. El a arătat că în curtea noii grădinițe a fost amenajat și un zid de sprijin din pietre, după model austriac. Dănuț Chidoveț a spus că tot printr-un proiect european finanțat prin AFIR, de aproape 1,1 milioane de lei, se modernizează și se va dota căminul cultural din satul Dărmănești, lucrările fiind deja în derulare, fiind finalizate în procent de circa 70%. Primarul din Dărmănești a adăugat că un cămin cultural nou va fi construit în satul Măriței, investiție care va fi realizată prin Compania Națională de Investiții.

Investiții în modernizarea rețelei de drumuri din comună

Dănuț Chidoveț a mai declarat că de când a preluat funcția de primar, în comună au fost realizate lucrări importante pentru modernizarea rețelei de drumuri din comună. El a spus că pentru modernizarea infrastructurii de drumuri a fost finalizată modernizarea unui drum agricol, de 5 kilometri, precum și un alt drum de 6 kilometri și un pod, printr-un proiect finanțat prin măsura 322 D. El a declarat că un alt drum a fost modernizat printr-un proiect finanțat prin Grupul de Acțiune Locală. „Urmează modernizarea încă aproximativ cinci kilometri și a unui pod. Mai am un proiect de drum la care se lucrează, având în vedere că în urma calamităților din anul 2018 am depus un proiect la Ministerul Dezvoltării pentru obținerea finanțării. Este vorba despre un drum de circa cinci kilometri, prin satele Dărmănești, Dănila și Călinești. Intenția mea este să mai obțin finanțare pentru un alt proiect pentru modernizarea a încă 5 – 7 kilometri, astfel încât să putem să rezolvăm cam toată infrastructura din comună. Acest proeict este necesar pentru zonele Călinești Enache spre Călinești Vasilache, Mărițeia Mică și Dărmănești, pe câteva tronsoane care trebuie asfaltate sau betonate”, a precizat Dănuț Chidoveț.

El a ținut să arate că la proiectul pentru construcția drumului de cinci kilometri și a unui pod, lucrările au fost întârziate deoarece a fost necesară înălțarea rețelei electrice de înaltă tensiune. Este vorba despre drumul care deservește mai multe sate, Dărmănești, zona gării Dărmănești, a bisericii, zona „Sub deal”, Călinești Enache la cimitir, Călinești Enache spre Vasilache, Călinești Enache, la cămin, valoarea proiectului fiind de un milion de euro, plus TVA. „La acest drum am finalizat licitația de execuție și nu am primit aviz favorabil de la E.On, deoarece doi stâlpi de înaltă tensiune, în zona Dărmănești, erau prea jos, undeva la 6,5 metri. Am fost nevoiți să contractăm o firmă care a ridicat rețeaua la 7,5 metri, iar acest lucru a făcut să existe întârzieri în începerea acestui proiect”, a explicat primarul din Dărmănești.

Proiecte pentru aducțiune de apă și rețele de gaz metan în comună

Dănuț Chidoveț a mai spus că un alt proiect care se află în faza licitației de execuție a lucrărilor este cel pentru înfiinţare infrastructură de apă şi extinderea infrastructurei de apă uzată în comuna Dărmăneşti, cu o valoare totală de 5,831 milioane de lei. „Cetățenii trebuie să înțeleagă înțeleagă că pașii aceștia până la licitație și până implementezi un proiect durează. Pentru aceste două proiecte, cel de apă și cel pentru cinci kilometri de drum și un port , contractele de finanțare sunt semnate de pe data de 9 septembrie 2017, având și 50% din fonduri în cont în Trezorerie. Numai că licitația și restul pașilor durează între doi și doi ani jumătate. Iar construcția, lucrările propriu-zise, între trei și șase luni”, a spus Chidoveț.

Primarul din Dărmănești a adăugat că primăria a promovat și un proiect pentru construcția unei aducțiuni de gaz în comună. „Pentru acest proiect sunt patru pași de făcut, iar noi suntem la pasul trei. Dacă dă Dumnezeu și finalizăm cu bine, în 2020 pe vremea asta o să începem și lucrările de aducțiune cu gaz în comuna Dărmănești, pe un tronson de circa 25 de kilometri în prima fază”, a explicat Chidoveț.

Miniterenuri de sport și spații de joacă în toate satele din Dărmănești

Pe de altă parte, Dănuț Chidoveț a mai declarat că intenția sa este de a amenaja miniterenuri de sport și spații de joacă în toate satele din comună, astfel de investiții fiind deja finalizate în satul Dănila. Al doilea miniteren de sport va fi finalizat în satul Măriței, acolo unde mai trebuie pusă o suprafață specială de joc. „Urmează un al treilea miniteren de sport în curtea fostei școli din Călinești Chilibancina și un al patrulea în curtea școlii din satul Dărmănești, după terminarea șantierului de la proiectul prin PNDL. În fiecare localitate din comuna Dărmănești trebuie să existe un miniteren de sport și un spațiu de joacă. De asemenea, terenul de fotbal va fi și el modernizat, cu tribune, nocturnă și toate celelalte facilități de care este nevoie”, a precizat Chidoveț.

Nu în ultimul rând, el a declarat că în decursul timpului în comună s-au realizat în permanență diverse investiții, de la pavarea trotuarelor, amenajarea de alei pietonale sau montarea de instalațiid e iluminat cu becuri LED în Măriței, Călinești sau Călinești Enache. Dănuț Chidoveț a declarat că după ce vor fi finalizate proiectele aflate în derulare va fi realizat și proiectul pentru construcția unei primării noi în această comună.