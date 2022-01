Într-un top al primăriilor din regiunea de nord est care au obținut cei mai mulți bani europeni nerambursabili prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale se află comuna suceveană Dărmănești condusă de primarul Dan Chidoveț.

Clasamentul este realizat de Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale1 Nord Est Iași. În excercițiul financiar 2016-2021 au fost acordați prin această instituție peste 500 de milioane de euro.

”La nivel regional pe primul loc se află comuna Dărmănești din județul Suceava iar la nivelul județului Iași este Holboca. La nivel național Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Ruralea efectuat plăți de peste 8 miliarde de euro până în momentul acesta ceea ce înseamnă o absorbție de peste 85% din fondurile alocate României. Noi în fiecare exercițiu financiar facem absorbție spre 100%”, a declarat Anghel Fiocu, directorul Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale1 Nord Est Iași.

Primarul Dan Chidoveț a declarat că pentru a ocupa locul 1 în Moldova trebuie să fii susținut de o echipă de profesioniști. Dan Chidoveț a construit cu bani europeni drumuri, școli și cămin cultural. ”Contează foarte mult consultantul dacă este bun și dacă începe din timp. Nu trebuie să calci de două ori într-un loc. Dacă facă asta ai de pierdut. Apoi contează și echipa cu care lucrezi. Îți trebuie fel de fel de avize. Dacă începi să umbli singur după ele nu mai ai eficiență și nu te încadrezi în timp”, a declarat primarul de Dărmănești.