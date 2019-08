Comuna suceveană Fântânele a demarat procedurile pentru aducțiunea gazului metan. Primarul Vasile Hîj a declarat că pentru această mare și importantă investiție comuna Fântânele s-a asociat cu localitățile Salcea, Verești, Liteni și Udești care au și ele același scop formând Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI). Edilul a precizat că recent a fost aprobată și hotărârea de Consiliu Local privind cofinanțarea investiției. ”Noi am făcut deja ridicările topo și am dat hotărârea de consiliu local privind cofinanțarea. Proiectul va fi finanțat prin PNDL. Vom construi 67 de kilometri de rețea în toată comuna. Am avut și o primă întâlnire cu consultantul și cu cei de la Transgaz. Urmează să vedem finanțarea și să demarăm investiția. Trebuie să subliniez faptul că introducerea gazului metan va duce la dezvoltarea comunei, la creșterea gradului de civilizație și bunăstare al cetățenilor. Cu siguranță localitatea va cunoaște un nou avânt economic”, a spus Vasile Hîj. El a ținut să precizeze că investiția este una de anvergură arătând că numai cheltuielile neeligibile care trebuie suportate de Primărie ajung la suma de 3 milioane de lei. De menționat că recent președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a semnat Certificatele de urbanism pentru înființarea rețelelor de distribuție gaze naturale, racord de înaltă presiune și stație de reglare măsurare gaze naturale care vor deservi mai multe localități din județ. Este vorba despre orașele Liteni și Salcea, comunele Fântânele, Udești și Verești, satele Călugăreni și Fetești – Adâncata și Berești – Hânțești.