Comuna suceveană Ipotești a atras în ultima vreme aproape 3 milioane de euro pentru modernizarea drumurilor. Aproape un milion de euro sunt bani de la bugetul de stat alocați prin Compania Națională de Investiții. Cu acești bani vor fi modernizați aproape 4 kilometri de drum. Așa cum a declarat primarul Dumitru Gulei este vorba de străzile Lucian Costin și Crângului din satul Lisaura, de strada Dumbrăvii din satul Tișăuți și de strada Ciprian Porumbescu de la drumul județean până la iaz din satul Ipotești. ”Lucrările de asfaltare au demarat în toamna asta și se desfășoară într-un ritm bun”, a precizat primarul. Celelalte două milioane de euro sunt atrase prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”. ”Banii au intrat deja în contul Primăriei. Vom moderniza străzile Luceafărului, Libertății, Salcâmilor, Pinilor și Stejarului, toate din cartierul nou Tătărași în lungime totală de 3,058 kilometri”, a explicat Dumitru Gulei. În infrastructura de drumuri din Ipotești se investesc și bani de la bugetul local. ”Avem asfaltate strada Petru Rareș și strada Ciprian Porumbescu. Am cheltuit 450.000 de lei de la bugetul local. Tot din bugetul local facem și trotuare”, a mai spus primarul de Ipotești.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating