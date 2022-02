Comuna suceveană Ipotești a luat o opțiune clară pentru viitor aceea a dezvoltării. Aproape 60% din bugetul aprobat recent cu unanimitate de voturi în valoare de 14,5 milioane de lei este destinat investițiilor. Primarul Dumitru Gulei a trecut în revistă o parte din investițiile prinse pentru anul 2022. Astfel, cu aproape 2 milioane de lei, bani de la bugetul local se va face extinderea și reparații capitale la sediul Primăriei pentru a-i spori funcționalitatea pentru locuitorii comunei. Tot 2 milioane de lei sunt alocate de la bugetul local pentru reabilitarea și modernizarea Căminului cultural iar alte 400.000 de lei sunt alocați pentru amenajarea unui teren fotbal cu nocturnă în satul Lisaura lângă școală. Cu bani de la CNI, a spus primarul, se va construi și dota o grădiniță cu program prelungit în satul Ipotești, investiție de 5,5 milioane de lei fiind demarate deja procedurile de licitație pentru desemnarea constructorului. Tot CNI va finanța cu 5,5 milioane de lei construirea și dotarea unui dispensar investiția aflându-se tot la faza de licitație a constructorului.

”Mai avem extindere apă și canalizare pe străzile Primăverii și Zorilor investiție de 300.000 de lei, amenajare trotuar pe strada Alexandru cel Bun unde mai avem de făcut cealaltă jumătate, investiție de 250.000 de lei, extindere a rețelei de furnizare a energiei electrice pe strada George Coșbuc unde Primărie pune 250.000 de lei și E.On tot 250.000 de lei, reabilitare și modernizare drumuri comunale, investiție tot prin CNI de 5 milioane de lei care a trecut deja de faza de licitație pentru că am predat deja amplasamentul”, a arătat Dumitru Gulei. El a mai spus că tot în acest an va mai fi implementat un proiect care vizează modernizarea drumurilor de interes local mai exact a străzilor de cartier Luceafărului, Libertății, Salicâmilor, Pinilor și Stejarului, proiect de 9 milioane de lei care va fi finanțat prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”.