Comuna Ipotești și mai multe zone din Suceava vor rămâne fără apă potabilă joi, 11 iunie, între orele 9.00-16.00, pentru executarea unor lucrări programate, anunță conducerea operatorului regional de apă și canalizare ACET. În municipiul Suceava furnizarea apei potabile va fi sistată pe străzile b-dul 1 Decembrie 1918, Universității de la intersecția cu b-dul 1 Mai și până la sediul ACET S.A, inclusiv punctul termic “Pompieri”, Bradului, Ștefan Tomșa, Nichita Stănescu, Emil Cioran, Paris, Petre Comărnescu, Izvoarele Cetății și Sucevița. Conducerea ACET își cere scuze locatarilor pentru disconfortul creat.

