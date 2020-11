Comuna suceveană Mitocu Dragomirnei va implementa un proiect de investiții care vizează modernizarea iluminatului public. Potrivit conducerii administrației locale reprezentată de primarul PMP Radu Reziuc și de viceprimarul PNL, Ioan Ichimov, un sprijin consistent pentru derularea acestui proiect a venit din partea deputatului PNL, Ioan Bălan.

”Cetățenii comunei Mitocu Dragomirnei vor avea iluminat public de calitate cu becuri de tip led datorită sprijinului oferit comunității noastre de domnul deputat Ioan Bălan. Lucrarea va fi efectuată până la finalul anului”, a transmis primarul Radu Reziuc.