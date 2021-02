Comuna Moara intră în scenariul roșu pentru 14 zile începând cu data de 6 februarie după ce rata de infectare cu noul coronavirus a crescut la 3,29 de cazuri la mia de locuitori. Hotărârea a fost luată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență întrunit astăzi în ședință extraordinră online. Totodată, CJSU a hotărât prelungirea scenariului galben pentru municipiul Câmpulung Moldovenesc și comuna Șcheia pentru încă două săptămâni începând de vineri, 5 februarie și instituirea scenariului galben pentru comuna Slatina începând de sâmbătă, 6 februarie. La Câmpulung Moldovenesc rata de infectare este de 2,14, la Șcheia de 2,57 iar la Slatina de 1,57.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating