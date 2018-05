In perioada 10-13 mai, comuna Putna a fost gazda Concursului interdisciplinar „Cultura si spiritualitate romaneasca” – faza nationala. Sub tutela Inspectoratului Școlar Suceava si in colaborare cu Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor, Manastirea Putna si Primaria Putna, la Scoala Putna s-a desfasurat etapa finala a unui concurs deosebit care a adunat 93 de elevi si 45 indrumatori din toate judetele tarii. ”Felicitam personalul ISJ Suceava si Comisia Centrala a Concursului pentru profesionalismul de care a dat dovada in organizarea ireprosabila a unei competitii scolare de cel mai inalt nivel! Multumiri pentru ajutor Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor, Manastirii Putna si Primariei Putna, profesorilor de limba romana si religie voluntari! Dragi colegi de la Scoala Putna (cadre didactice, personal didactic auxiliar si personal nedidactic), multumiri pentru implicare! Felicitari pentru participare tuturor elevilor si insotitorilor, multumiri pentru sustinere parintilor! Speram ca amintirea acestor zile sa dainuie cat mai mult si sa ramana ca punct de reper in organizarea unor astfel de evenimente”, a declarat directorul școlii din Putna, profesor Ciprian Florentin Cretan.