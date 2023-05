Primarul comunei Șcheia, Vasile Andriciuc, a anunțat că a fost finalizată procedura care implică delegarea gestiunii prin concesiune a activităților specifice serviciului de salubrizare fapt concretizat printr-un contract semnat cu câștigătorul licitației SC Ritmic Com SRL). Contractul este pe o durata de 7 ani. Andriciuc a subliniat că localitatea Șcheia va încasa în baza acestui contract o redevență în valoare de 2,5% fără TVA din veniturile totale încasate de delegat, respectiv 1.009.872,81 lei fără TVA. ”În urma semnării contractului, SC Ritmic Com SRL este desemnat operator unic pe raza comunei Șcheia și va gestiona în totalitate serviciul de salubrizare pentru următorii 7 ani, atât pentru persoane fizice cât și pentru operatorii economici înregistrați pe raza comunei Șcheia”, a precizat primarul Andriciuc.

Vasile Andriciuc a menționat că obiectivul general al contractului de delegare este de a asigura un sistem eficient de colectare și transport a deșeurilor, în fracții colectate separat, în beneficiul sănătății publice, a mediului și în conformitate cu actele normative și reglementările relevante în domeniu. Andriciuc a arătat care sunt principalele activități ale serviciului: colectarea separata si transportul separat al deșeurilor reziduale, inclusiv a reziduurilor menajere si similare, colectarea separata si transportul separat al deșeurilor de hârtie, carton, metal. plastic si sticla, colectarea separata si transportul separat al biodeșeurilor, colectarea separata si transportul separat a deșeurilor voluminoase, colectarea separata si transportul separat a deșeurilor provenite din demolări si construcții și colectarea deșeurilor din coșurile stradale.

Primarul Andriciuc a mai precizat că acest contract mai presupune o investiție estimată la o valoare de 5 milioane de lei care consta in:

Fiecare locuință va primi cate o pubela de culoare neagra, cu o capacitate de 240 litri, destinata colectării deșeurilor reziduale; total 6.500 buc europubele 240 I, culoare neagra; Fiecare locuință va primi cate o pubela de culoare galbena, cu o capacitate de 240 litri, destinata colectării deșeurilor de hârtie, carton, plastic, metal si sticla; total 6.500 buc europubele 240 I, culoare galbena; Fiecare punct de colectare aferent condominiilor va fi dotat cu un euro-container de capacitate 1100 litri culoare neagra si doua containere de culoare galbena, tot de 1100 litri. Total 50 de euro-containere 1100 I culoare neagra si 100 de euro-containere 1100 I culoare galbena; Delegatul va asigura un număr de 300 de coșuri stradale care vor fi montate, pe cheltuiala sa, pe domeniul public al UAT Scheia. Ulterior, delegatul va lua in calcul, înlocuirea anuala a unui număr de 50 de coșuri pentru colectarea deseurilor stradale, incepand din anul 2. Cantitatea totala este de 600 cosuri stradale; Delegatul va avea obligatia ca in termen de 24 luni de la punerea la dispozitie a terenului sa realizeze 5 locuri de joaca pentru copii: 3 locuri de joaca in primele 12 luni si 2 locuri de joaca in urmatoarele 12 luni de la punerea la dispozitie a terenului.

Asadar, a spus Vasile Andriciuc, incepand cu luna iunie 2023, Primaria Scheia va initia procesul de distribuire a 13.000 de europubele de 240 litri. ”Fiecare gospodarie va primi in folosinta cate o pubela de culoare neagra si o pubela de culoare galbena in baza unui contract de comodat/proces verbal de predare-primire semnat intre beneficiar si Primarie. Astfel, se va proceda la distribuirea pubelelor folosindu-se un grafic de distributie esalonat pe strazi cu anunt in prealabil. Persoanele care nu vor fi gasite la domiciliu la data anuntata sunt invitate la Primaria pentru a ridica pubelele. Responsabilitatile fiecarui cetatean sunt de a selecta deseurile din gospodarie si de a folosi pubela neagra pentru deseurile reziduale (resturi carne, lactate, vegetale, uleiuri etc) si pubela galbena pentru deseurile din hartie si carton, plastic, metal si sticla”, a explicat Vasile Andriciuc. Potrivit acestuia, colectarea va fi efectuata din poarta in poarta pentru beneficiarii casnici conform graficului de ridicare. ”Este foarte important de retinut faptul ca deseurile trebuie selectate corect si intr-un mod resposabil de catre fiecare cetatean pentru o gestionare optima a procesului de reciclare”, a conchis primarul Vasile Andriciuc.