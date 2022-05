Comuna Șcheia stă bine la decontarea lucrărilor de investiții aflate în derulare cu fonduri guvernamentale și europene. Așa cum a declarat primarul Vasile Andriciuc, săptămâna trecută la buget au intrat 3,85 de milioane de lei în urma decontării lucrărilor realizate la două investiții din comună, sumă de bani care este aproape egală cu cea decontată tot săptămâna trecută Consiliului Județean și altor șase primării sucevene. Cea mai mare sumă de bani adică 2,8 milioane de lei, a fost decontată de Agenția de Dezvoltare Nord Est Piatra Neamț pentru lucrările executate la Biserica Sf. Ilie, lucrări de consolidare, restaurare și conservare finanțate din fonduri europene. ”La Biserica Sf. Ilie sperăm ca în luna mai să facem recepția finală a lucrărilor. Lucrările începute în urmă cu cinci ani s-au terminat la termen grație constructorului care este unul extrem de serios”, a punctat Andriciuc. O altă sumă de bani în valoare de 1,05 milioane de lei a fost decontată de Ministerul Dezvoltării pentru lucrările executate cu fonduri guvernamentale din PNDL la investiția ”Înființare sistem de canalizare și extindere sistem de alimentare cu apă în satul Mihoveni”. ”Proiectul este în derulare și are termen de finalizare 31 decembrie 2022. Sperăm ca în această vară să facem recepția să predăm lucrarea de la Mihoveni către AJAC astfel încât cetățenii să poată să încheie contractele pentru furnizarea apei potabile”, a spus primarul. El a adăugat: ”În concluzie sunt 3,85 de milioane de lei care intră la bugetul local atrase din alte surse”.

