Șerbăuți este singura comună din județul Suceava care încă mai rezistă valului patru de coronavirus. Potrivit Prefecturii Suceava, această comună este singura din județ în care încă nu sunt bolnavi de coronavirus. Prefectura Suceava a transmis că în cursul zilei de astăzi, din cele 114 de localități ale județului, una nu are niciun caz de infecție Covid-19 în evoluție, șapte au câte un caz în evoluție, 21 au sub cinci cazuri în evoluție, 37 au sub zece cazuri în evoluție iar 48 au peste zece cazuri în evoluție.

În județ sunt 2.158 de cazuri de invecție COvid-19 în evoluție.

În momentul de față în județ sunt în carantină 3597 persoane, 204 intrate în ultimele 24 de ore, la care se mai adaugă 1.997 de suceveni în izolare, din care 284 intrați în ultimele 24 de ore.