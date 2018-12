Anul 2018 a fost un an în general vitregit de investiții. Multe dintre localitățile sucevene nu au reușit din diverse motive să atragă fonduri pentru derularea unor proiecte de dezvoltare. Sunt unele comunități însă unde investițiile curg și iarna. Este cazul localității Cornu Luncii condusă de primarul Gheorghe Fron. Aici se lucreză în prezent la proiecte care însumează milioane de euro. Am parcurs zilele trecute satele comunei și am constatat că se lucra la trei obiective importante din satul Băișești: noua grădiniță cu program normal, dispenarul și căminul cultural.

Potrivit informațiilor furnizate de primar, grădinița cu program normal va dispune de patru săli de grupă fiind o investiție cu fonduri europene în valoare de 1,33 milioane de lei din care 153.000 de lei reprezintă cofinanțarea Primăriei. Lucrările au demarat în octombrie și se vor finaliza conform contractului peste doi ani de zile. Constructorul este frima Orizont din Sighetu Marmației. Dispenarul este realizat cu fonduri guvernamentale prin Programul Național de Dezvoltare PNDL2 valoarea investiției ridicându-se la 1,138 de milioane de lei. Căminul cultural de la Băișești este finalizat urmând să se facă recepția finală. La vizita noastră în teren se executau probe la centrala termică. Investiția a costat 575.721 de lei și a fost realizată cu fonduri europene. În lucru se mai află căminul cultural din Sasca Mare o investiție în valoare de 1,1 milioane de lei, modernizarea ulițelor din satul Cornu Luncii în lungime de 5,5 kiliometri un proiect în valoare de 4,107 milioane de lei finanțat prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale-AFIR și aducțiunea de apă și canalizare în satele Băișești și Brăiești lucrare de 13 milioane de lei finanțată prin PNDL 1. Primarul Gheorghe Fron a amintit și de investițiile făcute de Apele Române în comună după inundațiile din vara acestui an pentru care a ținut să aducă mulțumiri speciale. Este vorba de consolidarea digurilor de apărare pe râul Moldova în zona Brăiești, Băișești o lucrare în valoare de 188.355 de lei.