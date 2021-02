Comuna Vatra Moldoviței întră într-o nouă etapă de dezvoltare. Primarul din Vatra Moldoviței, Virgil Saghin, a precizat că primăria are în implementare sau în curs de aprobare proiecte de zeci de milioane de euro. Virgil Saghin a subliniat faptul unele dintre cele mai importante investiții vor fi realizate prin fonduri europene, la care se vor adăuga și investițiile din fonduri guvernamentale.

Virgil Saghin a subliniat că un proiect extrem de important pentru comuna Vatra Moldoviței este cel pentru înființarea sistemului de alimentare cu apă și rețele de canalizare. Proiectul este finanțat din fonduri europene și are o valoare de 15,63 milioane de lei. De asemenea, Saghin a spus că în derulare se află și un proiect de 6,72 milioane de lei, finanțat prin PNDL, pentru construirea unui drum, a unui pod și apărări de maluri pe râul Moldovița.

Primarul din Vatra Moldoviței a spus că în perioada următoare vor începe lucrările la alte patru proiecte finanțate din fonduri europene sau de la Guvern. Prin fonduri europene vor fi implementate proiectele pentru extinderea școlii din Vatra Moldoviței prin construirea unui corp de clădire noi (1,019 milioane de lei), construirea și deschiderea unui centru de promovare a culturii tradiționale (274.760 milioane de lei) și achiziționarea de utilaje pentru dotarea Serviciului Public de Interes Local și Gospodărire Comunală (423.840 lei). La acestea se adaugă un alt proiect la care vor începe lucrările, finanțat din Fondul de Mediu, pentru eficientizarea și modernizarea sistemului de iluminat public, valoarea acestuia fiind de 1,113 milioane de lei.

Virgil Saghin a mai adăugat că Primăria Vatra Moldoviței a obținut aprobarea pentru finanțarea a două proiecte prin Compania Națională de Investiții, unul de aproape 8 milioane de lei, pentru modernizarea unor drumuri vicinale și unul de 6,79 milioane de lei pentru construirea unui cămin cultural nou. El a precizat că tot prin CNI s-a aprobat un proiect pentru construirea unei săli de sport.

Primarul din Vatra Moldoviței a mai spus că primăria a mai depus spre finanțare mai multe proiecte. El a făcut referire în mod special la proiectul pentru dezvoltarea unei rețele de distribuire a gazelor naturale în teritoriul asociației de dezvoltare intercomunitară Valea Moldoviței, din care fac parte comunele Vama, Frumosu, Vatra Moldoviței și Moldovița. Virgil Saghin a mai spus că tot la finanțare sunt depuse proiecte pentru reabilitarea și modernizare de drumuri, pentru modernizarea unor drumuri vicinale, consolidarea capacității unităților școlare de a desfășura activități didactice în mediul on line prin achiziționarea de echipamente și dispozitive electronice, precum și pentru creșterea eficienței energetice a școlii din Vatra Moldoviței.

Virgil Saghin a mai declarat că în momentul de față sunt în stadiul de proiectare două proiecte pentru construirea de poduri și pentru construirea unei parcări în comună.

Nu în ultimul rând, el a precizat că printre proiectele promovate de primărie se numără și cele pentru construirea unei zone de agrement, extinderea rețelei de apă și canalizare, amenajarea de trasee turistice, precum și construirea unei școli noi în satul Paltinu.