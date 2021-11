În județul Suceava s-au raportat 72 de cazuri noi de coronavirus, cu 38 în minus în comparație cu ziua precedentă, după ce au fost făcute 1.286 de teste. Numărul cazurilor active s-a redus cu 143, de la 1.842 la 1.699. În municipiul Suceava sînt 438 de cazuri în evoluție, cu 33 mai puține decît la raportarea anterioară. Rata de infectare a scăzut de la 4,05 la 3,85 la mia de locuitori. În celelalte municipii, situația se prezintă astfel: Rădăuți – 91 de cazuri și o incidență de 3,12, Fălticeni – 83 de cazuri și o rată de infectare de 3,29, Cîmpulung – 51 de cazuri și o incidență de 3,28 și Vatra Dornei – 75 de cazuri și o rată de infectare de 5,15. Comunele Cîrlibaba și Mușenița sînt singurele localități din județ fără nici un caz activ de infecție COVID-19. Nouă localități au cîte un caz, 26 au sub cinci, 38 sub zece, iar 39 peste zece. Incidența cazurilor de îmbolnăvire a coborît de la 2,58 la 2,50 la mie.

