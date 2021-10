În județul Suceava s-au raportat 186 de cazuri noi de coronavirus, cu 41 în plus comparativ cu ziua precedentă, după ce au fost făcute 1.217 teste. Sînt 2.808 cazuri active. În municipiul Suceava sînt 747 de cazuri în evoluție, cu 16 mai puține decît la raportarea anterioară. Rata de infectare a scăzut de la 6,24 la 5,85 la mia de locuitori. În celelalte municipii, situația se prezintă astfel: Rădăuți – 155 de cazuri și o incidență de 4,24, Fălticeni – 139 de cazuri și o rată de infectare de 4,25, Cîmpulung – 116 cazuri și o incidență de 5,15 și Vatra Dornei – 116 cazuri și o rată de infectare de 7,04. Comunele Izvoarele Sucevei, Mușenița și Poieni Solca sînt singurele localități din județ fără nici un caz activ de infecție COVID-19. Comuna Breaza are un caz, alte 20 de localități au sub cinci cazuri, 25 au sub zece, iar 65 au peste zece. Incidența cumulată s-a redus de la 3,73 la 3,66 la mie.