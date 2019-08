„Comunicarea este o caracterisitica fundamentala a existentei umane.” Noi, ca oameni, nu putem trai fara a comunica. Exact la fel se intampla si in mediul de afaceri. Fiecare companie are nevoie sa comunice pentru a supravietui pe piata.

Orice afacere are nevoie de promovare pentru a atinge cu adevarat limita de sus a succesului. Desigur, vei putea functiona poate si fara a investi foarte multi bani in promovare, insa asta doar pana va aparea pe piata un concurent serios sau pana va incepe o companie asemanatoare cu a ta sa investeasca in promovare.

In mediul concurential din zilele de astazi, nicio afacere nu poate supravietui fara promovare si fara comunicarea continua cu clientii si colaboratorii sai. Daca tu nu iti vei tine clientii la curent cu noile modificari, noile produse sau servicii, noutatile din firma ta, alta firma o va face, iar clientii tai vor deveni clientii sai, in cel mai scurt timp.

Cum poti comunica eficient in mediul business cu posibilii clienti sau parteneri

Exista diverse modalitati de comunicare in mediul de afaceri, insa in zilele noastre, cea mai simpla metoda de a-ti prezenta afacerea pe piata si de a interactiona cu cei interesati este prezenta in mediul online.

Tipurile de comunicare online sunt de departe cele mai avantajoase pentru afaceri, iar asta din doua motive principale. Ceea ce pui la dispozitie in mediul online publicului tau tinta ramane acolo nelimitat. Iar posibilitatea ca acel continut sa se viralizeze, sa devina extrem de vizibil si preluat este una enorma, daca te folosesti cum trebuie de elementele si tehnicile de comunicare online.

Care sunt principalele avantaje ale unui comunicat de presa folosit intr-un mod inteligent de catre o companie

Orice companie poate sa apeleze la redactarea si trimiterea unui comunicat, pentru a prezenta o anumita informatie de interes cu dorinta ca aceasta sa devina o stire. Insa doar unele companii care stiu cum sa realizeze un astfel de material, care intrunesc anumite conditii si care poate au un specialist in comunicare si PR care sa opereze aceste tehnici va reusi sa se bucure pe deplin de avantajele unui comunicat.

Iata principalele avantaje pe care le poate oferi acest simplu material de informare:

– vizibilitate si credibilitate pentru afacerea ta

– poate genera rapid publicitate gratuita, prin redistribuirea si preluarea sa de catre alte platforme de stiri sau de specialitate

– poate oferi o imagine de ansamblu publicului asupra companiei tale si serviciilor prestate de aceasta

– poate creste gradul de transparenta si poate influenta astfel viitorii parteneri si clienti sa capete incredere in tine si in compania ta

– este o modalitate simpla, eficienta si extrem de fezabila pentru comunicarea oricarei informatii de interes catre publicul larg

– comunicatul de presa este o forma de publicitate in masa, asa incat ofera posibilitatea de a ajunge rapid la un grup mare de persoane care pot fi interesate de compania ta.

Prin comunicatele de presa poti lega rapid relatii cu jurnalisti si cu institutiile de presa, oferind informatii valoroase, care sa atraga cititorii si sa consolideze o imagine pozitiva asupra companiei tale, oferind in acelasi timp subiecte interesante de stiri si pentru jurnalisti. Astfel, o asemenea situatie poate fi considerata win-win, aducand un castig in ambele parti.

Iar cum presa este considerata a 4-a putere in stat, este extrem de important, pentru creare unei imagini pozitive si pentru expunerea companiei tale, sa ai o relatie buna cu presa si cu formatorii de opinie din mediul online. Acestia te vor putea ajuta oricand sa comunici profesionist cu publicul tau si sa iti creezi o imagine favorabila brandului, in fata clientilor si partenerilor tai de afaceri.