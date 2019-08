În ceea ce privește informațiile apărute în spațiul public, referitoare la posibila prezență a unui nor radioactiv deasupra României, Inspectoratul General pentru Situații de Urgenţă (IGSU), Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) și Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM) aduc în atenția opiniei publice faptul că nu există date care să confirme sau să indice existența unor factori de risc radiologic pentru populația de pe teritoriul României sau mediu, care să impună luarea unor măsuri de răspuns.

Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM) realizează în permanență monitorizarea radioactivității mediului pe teritoriul României, prin Rețeaua Națională de Supraveghere a Radioactivității Mediului (RNSRM).

În acest sens, ANPM împreună cu CNCAN informează că măsurătorile efectuate pe teritoriul României, în perioada 8 august până în prezent, indică faptul că, în momentul de față, în România nu există nicio modificare a fondului natural din punct de vedere a radioactivității mediului.

De asemenea, precizăm că nici la nivel internațional nu au fost raportate modificări ale nivelului de radioactivitate a mediului.

CNCAN rămâne în contact permanent cu Centrul de Incidente și Urgenţe din cadrul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică de la Viena și cu statele cu care România are încheiate tratate bilaterale în cadrul Convenției Internaționale de notificare rapidă în cazul urgenţelor radiologice și accidentelor nucleare.

IGSU, ca punct de contact declarat la nivelul Uniunii Europene, menține permanent legătura cu partenerii noștri la nivel european.

ANPM raportează datele rezultate în urma monitorizării radioactivității mediului efectuate la nivel național către platforma europeana EURDEP.

La ora emiterii comunicatului, nivelul radiațiilor măsurate de către ANPM prin RNSRM se încadrează în limitele radioactivității mediului natural.

CNCAN, ANPM împreună cu IGSU precizează că nu există niciun pericol radiologic pentru populație sau pentru mediu.