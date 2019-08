Joi, 15 august, Stadionul din Adîncata a găzduit mai multe evenimente prilejuite de Ziua Comunei. Programul va debuta cu premierea a 8 cupluri de aur, a 9 elevi de clasele V-VIII cu rezultate bune la învățătură și a trei absolveți, doi de la Academia Militară și celălalt de la Facultatea de Medicină.

”În fiecare an de Ziua Comunei, în 15 august, sărbătorim cuplurile de aur și copiii merituoși. Astăzi sărbătorim 8 cupluri care au împlinit 50 de ani de căsătorie, oameni deosebiți, adevărate modele pentru comunitatea noastră cu care ne mâdrim. Mă plec în fața lor. Premiem de asemenea 9 elevi de clasele V-VIII cu rezultate bune la învățătură dar și o absolventă de Medicină și doi absolvenți ai Academiei Militare. Ei sunt viitorul nostru și trebuie să-i încurajăm să învețe și mai bine. Suntem obligați să avem grijă de copii pentru că ei reprezintă comunitatea din Adâncata. De asemenea, mă plec și în fața lor. Dacă am greșit cu ceva îmi cer iertare atât de la ei cât și de la toți oamenii din sat. Îmi cer iertare de la cei pe care nu i-am ascultat poate suficient sau de la cei față de care nu am avut răbdarea să-i ascult. Avem o comună deosebită cu oameni minunați cu care mă mândresc oriunde mă duc”, a declarat amitrionul manifestării, primarul Viorel Cucu.

Familiile care au împlinit 50 de ani de căsătorie au primit diplome aniversare și buchete de flori. Totodată cuplurile de aur au beneficiat de o slujbă de mulțumire și de o masă la unul din restaurantele din comună. Cei premiați au primit și sume de bani din partea primarului Viore Cucu și a unor consilieri locali. Ziua Comunei intitulată „Satule de sub pădure” a inclus și un amplu spectacol folcloric. Pe scenă au urcat, printre alții, Laura Haidău, Gheorghe Finiș, Gheorghiță Rotaru și Sorin Filip. Invitat special a fost Ansamblul „Arcanul” USV. Spectacolul a fost prezentat de Miruna Damian.