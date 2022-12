Momente emoționante luni, în a doua zi de Crăciun, în comuna Horodnic de Sus. Pentru prima dată, Primăria și Consiliul Local din Horodnic de Sus au sărbătorit „cuplurile de aur” ale comunei, familiile care au împlinit peste 50 de ani de căsătorie. Așa cum a declarat primarul Valentin Luța, acestea au fost „stâlpii Horodnicului” cei pe umerii cărora s-a clădit comuna. La sărbătoarea cuplurilor de aur au fost prezenți membrii familiilor acestora, dar și un număr impresionant de consăteni care au umplut până la refuz sala mare a Casei de Cultură ”Sf.Ioan Gură de Aur” din comună, ținând astfel să participe la bucuria celor care au împlinit cel puțin 50 de ani de căsătorie. Festivitățile au început cu un cuvânt scurt din partea primarului Valentin Luța, după care doi preoți din comună au oficiat o slujbă de binecuvântare a cuplurilor de aur. În cuvântul său, Valentin Luța a spus că se înclină cu respect în fața tuturor celor care au fost sărbătoriți astăzi, ei fiind un exemplu pentru întreaga comunitate. „Mă înclin în fața dumneavoastră și mă rog bunului Dumnezeu să ne dea și nouă celor tineri posibilitatea să ajungem la Nunta de Aur. Condiția supremă pentru a ajunge la această nuntă este credința în Dumnezeu. Am crescut lângă bunica, Dumnezeu să o odihnească și lângă bunicu și știu cum este viața dumneavoastră. Știu că nu începeți ziua fătă să vă puneți în genunchi și să vă rugați la Dumnezeu. Știu că nu vă așezați la masă fără să îi mulțumiți lui Dumnezeu pentru bucata de mămăligă pe care ați pus-o pe masă. Pentru că ați trăit vremuri grele, nu ca noi cei de astăzi. Noi trăim în huzureală și nu prețuim. Dumneavoastră ați prins și război și evacuare și multe alte necazuri. Și de aceea prețuiți pâinea pe care o aveți pe masă, prețuiți cana de apă pe care o beți, și totdeauna făcea bunica cruce pe găleata cu apă, mulțumind astfel lui Dumnezeu pentru darul pe care îl primea în fiecare zi. Știu, cunosc viața dumneavoastră pentru că am trăi alături de astfel de oameni. Pentru că simt eu că ați transmis nouă celor tineri acea dragoste pe care ați avut-o față de țară, față de comunitate, față de ceea ce este frumos și plăcut lui Dumnezeu. Ceea ce facem noi astăzi nu este decât un mic gest și nu o facem cu nici un interes. Nici electoral, nici material. Faptul că astăzi, a doua zi de Crăciun sărbătorim împreună nu este decât lucrarea Duhului Sfânt care ne-a unit și vă spun sincer că nu mă așteptam să fiți atât de mulți. Pentru că știu că este greu, cu boli, cu rețete, fiecare cu necazul nostru. Dar faptul că ați făcut acest efort și ați venit astăzi aici ne responsabilizează încă o dată și ne face ca din nou să facem mult mai mult decât ceea ce am făcut până acum. Pentru dumneavoastră, pentru copii dumneavoastră, pentru nepoți și pentru întreaga noastră Românie. Exemplul vostru trebuie să fie lumina noastră a generațiilor care urmăm după dumneavoastră. Un bărbat care își iubește femeia așa cum și Hristos își iubește Biserica niciodată nu va jigni, nu va dori să îi fie rău. O femeie care își iubește soțul și îl respectă, la fel același lucru îl face. Dumneavoastră ați făcut aceste lucruri pentru că altfel nu erați astfel împreună. Nu e ușor. E nevoie de jertfă, de multă-multă răbdare”, a spus Valentin Luța. El adăugat că toți cei aniversați astăzi sunt niște eroi, motiv pentru care primăria a pregătit plachete pentru a le aminti permanent lor și urmașilor acestora despre momentul în care a avut loc sărbătorirea „cuplurilor de aur”.

A urmat festivitatea de premiere a cuplurilor de aur, fiecare primind de la primarul Valentin Luța și viceprimarul Adrian Lungoci câte un buchet de flori, o plachetă și un premiu în bani. Atmosfera pe parcursul întregului eveniment a fost una extrem de jovială, totul petrecându-se ca într-o mare familie, cei premiați aducând cuvinte de mulțumire pentru faptul că pentru prima dată au fost premiați. În total au fost premiate peste 50 de cupluri care au împlinit peste 50 de ani de căsătorie. Dintre acestea s-au remarcat mai multe cupluri care au depășit nu mai puțin 60 de ani de căsătorie, printre acestea numărându-se familiile Maria și Iacov Calance (66 de ani) sau Ana și Ioan Lungoci (65 de ani de căsătorie). După premiere, primarul Valentin Luța a chemat înapoi pe scenă pe una dintre „miresele” premiate, care conform obiceiului a aruncat buchetul miresei în public. Sărbătoarea cuplurilor de aur a continuat cu un spectacol oferit special acestora și cu un foc de artificii.