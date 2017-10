Primăria și Consiliul Local Șcheia au sărbătorit duminică, 29 octombrie, 19 cupluri de aur care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Prima parte a evenimentului s-a desfășurat la biserica la Biserica din „Sf. Ilie” ctitorie a lui Ştefan cel Mare acolo unde toți preoții din comună au oficiat o slujbă de mulțumire la care au asistat copiii, nepoții și strănepoții ”cuplurilor de aur”, consilierii locali, conducerea primăriei în frunte cu primarul Vasile Andriciuc și viceprimarul Ilie Cojoc. Momentul a fost unul emoționant ”mirii și miresele” unii trecuți de venerabila vârstă de 80 de ani amintindu-și cu plăcere de anii în care ”s-au luat” în fața lui Dumnezeu.

”Dragi consilieri, precucernici părinți, drept credincioși care ați împlinit 50 de ani de chin”, și-a început discursul preotul paroh

Primul mesaj către sărbătoriți a fost adresat de preotul paroh din comună. ”Dragi consilieri, precucernici părinți, drept credincioși care ați împlinit 50 de ani de chin, 50 de ani de bucurii. Anii aceștia care au început cu tinerețea sunt cei mai frumoși ani. Când spunem că am început și noi să iubim olecuțâcă așa vin copchii, vin celelalte, greutățile. Bucuria e olecuțâcă la nuntă că după aceea vin greutățile. Dar singuri nu putem. Cu Hristos le birum pe toate. Familia, căsnicia nu e un lucur ușor. E cel mai greu lucru. Să naști copii sănătoși, să-i îngrijești este cel mai mare dar dăruit omului de Dumnezeu. Să procreezi, să naști copii, să-i crești în învățătura Mântuitorului Hristos, în dragoste față de țară, față de glia pământească. De aceea dragii mei vă doresc să ajungem să prăznuim și 60 de ani de căsnicie. Eu mai am un an și îi împlinesc. Vă rog să mă ajungeți din urmă!”, a spus parohul aflat și el al o vârstă venerabilă.

Andriciuc: ”Vă mulțumim că existați, vă mulțumim pentru tot ce ați făcut pentru comună, vă mulțumim din tot sufletul că sunteți niște oameni gospodari care au făcut cinste acestei mari comunități pe parcursul anilor”

Vizibil pătruns de încărcătura evenimentului primarul Andriciuc le-a mulțumit celor 19 perechi pentru ce au făcut pentru comunitate arătând că sunt exemple demne de urmat pentru tânăra generație. ”Dragi sărbătoriți miri și mirese care ați împlinit 50 de ani de conviețuire, prea cucernici părinți, domnule primar, domnilor viceprimari, doamnelor și domnilor consilieri, iubiți credincioși. Astăzi în comuina Șcheia este sărbătoare mare. De 12 ani sărbătorim simbolurile familiei pe cei care împlinesc 50 de ani de conviețuire. Dacă ne uităm la acești minunați familiști citim pe fețele lor emoție, citim bucurie, citim grijile pe care le-au avut și în același timp citim o împlinire nemaipomenită care se datorează lui Dumnezeu pentru că au ajuns să fie sărbătoriți de comunitate. Pentru comună, pentru cetățenii comunei sunteți niște simboluri pe care trebuie să le urmăm. Vă mulțumim că existați, vă mulțumim pentru tot ce ați făcut pentru comună, vă mulțumim din tot sufletul că sunteți niște oameni gospodari care au făcut cinste acestei mari comunități pe parcursul anilor. Ce bucurie mai mare, ce mulțumire lui Dumnezeu putem să-i mai aducem decât să vă felcităm, să vă spunem că vă iubim, să vă spunem că sunteți exemple pentru comunitatea noastră și să dea Dumnezeu ca exemplul dumneavoastră să fie cât mai mult respectat și cât mai mult dus mai departe de cei tineri. Mulțumesc preacucernicilor părinți pentru unitatea de care dau dovadă, mulțumesc familiilor dumneavoastră, Consiliului Local care de 12 ani alocă fonduri pentru ca această sărbătoare să meargă mai departe și nu în ultimul rând dumneavoastră pentru că pentru mine sunteți niște familiști convinși, niște gospodari demni de urmat”, le-a transmis Andriciuc sărbătoriților. A doua parte a evenimentului a avut loc la Coliba Haiducilor din Șcheia acolo unde Primăria și Consiliul Local au organizat masa, dansul, felicitările dar și tortul miresei. Cuplurile de aur au primit „diplome de excelenţă” şi buchete cu flori.

Până acum la Șcheia au fost sărbătorite 332 de cupluri de aur care au 796 de copii, 1.460 de nepoţi şi 256 de strănepoţi

Trebuie spus că cele 19 cupluri de aur au în total 43 de copii, 57 de nepoţi şi 5 strănepoţi. Cei mai în vârstă dintre sărbătoriţi sunt Vasile Tănase de 84 de ani şi Valentina Rusu de 78 de ani. La polul opus se află Vasile Buhac de 69 de ani, fost primar al comunei Şcheia şi Aurelia Tănase de 66 de ani. Primarul Andriciuc a mai ţinut să precizeze că de când se află în funcţie în comuna Şcheia au fost sărbătorite 332 de cupluri de aur care au 796 de copii, 1.460 de nepoţi şi 256 de strănepoţi.