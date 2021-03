Fanii Kangoo Jumps, care formează o comunitate sportivă extrem de puternică, au donat, weekend-ul trecut, aproape 16.000 de lei prin participarea la sesiuni de antrenament online. Banii vor fi oferiți Asociației M.A.M.E.cu scopul de a acoperi costurile de tratament ale copiilor bolnavi de cancer aflați în grija acesteia. Totul s-a derulat în cadrul primelor două zile ale evenimentului caritabil Kangoo Jumps pentru Viață, ce are loc anul acesta online. Astfel, între 20 și 30 martie, 100 de instructori din întreaga lume țin ore online, într-un grup privat de Facebook, la care se poate adera doar în urma unei taxe de participare ce este donată automat acelei cauze. Este inițiativa pe care a avut-o Kinga Sebestyen, alături de Maria Culescu, președinta Asociației M.A.M.E., împreună organizând acest eveniment caritabil în fiecare an, din 2010 până în prezent.

“Sunt mândră de comunitatea Kangoo Jumps, care în fiecare an a răspuns pozitiv inițiativei noastre. Prin acest sport celebrăm viața și sănătatea și ne implicăm să îi ajutăm pe cei aflați la nevoie. Parcurgem o perioadă în care antrenamentele se derulează în mare parte online și am adaptat astfel evenimentul caritabil pe care, în anii trecuți, îl organizam în săli. Începând de sâmbătă avem alături 100 de instructori din întreaga lume care țin ore de Kangoo Jumps online. Cei care se înscriu achită o taxă de participare pe care o donăm în întregime Asociației M.A.M.E., pentru a acoperi măcar o parte din cheltuielile tratamentelor urmate de copiii bolnavi de cancer aflați în grija asociației. Sunt bucuroasă că, în doar două zile, am reușit să strângem 16.000 de lei. Donațiile continuă până la 30 martie. Până atunci vom avea zi de zi antrenamente online, alături de instructori din întreaga lume. Ne dorim ca la final să contribuim cu o sumă de bani considerabilă. Înscriele se fac online pe https://asociatiamame.ro/crowdfunding/product/kangoo-jumps/, participanții urmând să aibă acces la sesiuni de antrenamente zi de zi, chiar și după data de 30 martie, înregistrările rămânând online încă o lună de zile”, declară Kinga Sebestyen.

Maria Culescu, președintele Asociației MAME, le mulțumește tuturor celor care s-au implicat, în ultimul deceniu, în sprijinirea programelor asociației, subliniind cât de importantă este contribuția lor în procesul de tratament al micuților care se confruntă cu această boală.

“Donațiile obținute în urma evenimentului „Kangoo Jumps pentru Viață” vor fi utilizate de către Asociația M.A.M.E. pentru a susține terapiile complementare tratamentului medical de care au nevoie 124 de copii diagnosticați cu boli grave, aflați în atenția noastră. Acești copii beneficiază gratuit, în cadrul Centrului Steluțelor, de recuperare psiho-medicală prin psihoterapie, kinetoterapie, fizioterapie, consiliere medicală și nutrițională, terapie prin artă și multe altele, care îi ajută să depășească mai ușor perioada de confruntare cu boala”, declară Maria Culescu, președintele Asociației MAME.