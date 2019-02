O serie de cinci dezbateri, organizate în cinci localități din țară, asupra priorităților specifice și oportunităților deschise în contextul alegerilor europarlamentare 2019

Asociația Digital Bridge (www.euractiv.ro) anunță lansarea proiectului eduVOTE in your village – schools as a bridge to debate about 2019 EU elections in rural communities derulat cu sprijinul Parlamentului European. Cu exact trei luni înainte de data alegerilor (26 mai 2019) invităm europarlamentari, experți în afaceri europene, tineri, părinți, reprezentanți ai administrației locale, oameni de afaceri, membrii comunităților locale să prezinte agenda lor, proiectele lor, preocupările lor, așteptările lor.

Obiectivele proiectului sunt legate de creșterea conștientizării procesului de votare în exercițiul democratic European, diseminarea mesajelor care subliniază legătura dintre Parlamentul European și dezvoltarea rurală, dialogul civic și participarea tinerilor la dezvoltarea comunităților locale.

Pentru selectarea localităților care vor găzdui dezbaterile a fost lansat un apel deschis „Parlamentul European vine în audiență la tine în sat”, care are termen limită 28 februarie 2019. Calendarul dezbaterilor itinerante va fi publicat odată cu anunțarea localităților selectate.

„Ne-am propus să ducem europarlamentarii în audiență la sat, în școala ta. Unde anume? Vor avea prioritate liceele din comunități rurale; un plus va consta în a reuși să mobilizăm la dezbatere atât comunitatea din zonă, cât și din localitățile vecine; școlile vor fi acceptate dacă pot argumenta că reprezintă un nod central în comunitatea în care tinerii pot avea un cuvânt de spus.” – subliniază Manuela Preoteasa, Președinte Asociația Digital Bridge.

Agenda dezbaterilor va fi structurată pe trei paneluri de discuții și se va concentra pe identificarea unei priorități locale specifice. Invitații vor sublinia legătura dintre Parlamentul European și dezvoltarea rurală, vor aduce exemple de proiecte din domeniul specific pentru localitate și vor expune cum pot interveni reprezentanții pe care îi votăm în rezolvarea problemelor comunității.

Tinerii vor vorbi despre preocupările lor, vor afla mai multe oportunități pentru dezvoltarea personală, iar invitații vor cunoaște așteptările și aspirațiile tinerilor și vor răspunde la întrebări privind șansele pe care le oferă Parlamentul European dezvoltării comunității rurale locale.

Vor fi intervenții din rândul părinților, al profesorilor, oamenilor de afaceri din localitate, reprezentanților administrației locale care vor aduce informații, clarificări, întrebări și răspunsuri specifice problemelor comunității.

Evenimentul va fi transmis LIVE video și va fi moderat de Dana Deac, jurnalist TVR.

Despre EURACTIV și Asociația Digital Bridge

EURACTIV.ro a fost fondat în mai 2004 sub franciza euractiv.com prin entitatea legală Asociația Actorilor Europeni, devenită din mai 2018 Asociația Digital Bridge. Organizația reprezintă un concept media original pentru România prin activitatea sa jurnalistică, proiecte europene de interes public și evenimente specializate de informare privind politici publice naționale și europene.