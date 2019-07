Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că firma locală „Conbucovina” a fost desemnată cîștigătoarea licitației pentru construirea cu fonduri europene a unei grădinițe în curtea Școlii nr.6 din Burdujeni Sat. El a spus că la cea de-a doua ședință de licitație au fost doi competitori, iar oferta „Conbucovina” a fost de 2,09 milioane de lei. Prețul de pornire a licitației a fost de aproximativ 2,1 milioane, fără TVA. La prima ședință nu venise nimeni. Conform proiectului, noua grădiniță din Burdujeni Sat va avea parter și etaj. De asemenea, vor fi amenajate un loc de joacă, alei pietonale și spații verzi. Durata de execuție va fi de 24 de luni.

