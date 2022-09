Un basm fără cuvinte, al cărui limbaj îl ştii dintotdeauna. Pentru că vine de acolo de unde vii și tu. O experiență care nu are nevoie de descifrare. Doar de deschidere către mirare. Ca și cum ai sta pe malul unei ape curgătoare și ai privi în adâncurile tale.

Asociatia Culturală Tradițională “Negura” împreuna cu Consiliul Județean Timiș și Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș invita publicul timisoarean la un nou Concert De Basm susținut de Daniel Dorobanțu și invitații săi Maria Hojda (voce) și Mircea Ardeleanu Jr. (țambal, contrabass).

Evenimentul face parte din cadrul proiectului „Explorări contemporane ale tradiției”, proiect co-finanțat de către Consiliul Județean Timiș, și este al 15-lea eveniment din seria Concertelor De Basm, inițiată în 2014 de Daniel Dorobanțu.

În noi se regăsesc toate melodiile care au fost create de la începutul lumii. Fie că facem muzică sau doar o ascultăm, împărtășim același mister. Acest mister și starea de mirare pe care acesta o trezește în noi sunt sursele de inspirație pentru fiecare concert de basm – un concept de concert cinematic care îi aparține muzicianului și artistului vizual timișorean Daniel Dorobanțu.

Așadar duminica 18 septembrie, la ora 20:00, în sala de evenimente a Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș, Strada Emanoil Ungureanu nr.1 (Piața Libertății), cei trei muzicieni împreună cu artistul vizual Eugen Neacșu și inginerul de sunet Attila Lukinich vor explora curgerea lină a basmelor, vor da glas trăirilor străbune dar și ale celor mai noi, invitând la împreună-mirare și la imaginarea unor noi mitologii.

Concertele de basm prezintă o muzică ce se află la intersecția dintre electronic ambient și modern classical. Vizual, concertele de basm îmbină elemente arhaice, primordiale, de mitologie și folclor românesc cu cele mai recente tehnici de producție audio-vizuală.

Fluide de la un capăt la altul, concertele de basm oferă o muzică imersivă și învăluitoare, emoțională și totodată detașată, lucrată în liniște, translucidă și încântătoare. O călătorie atemporală între lumi, în deplină siguranță, care duce mereu spre înalt. Cufundat în muzică, publicul trăiește o stare de liniște interioară, de netulburare, de bucurie.

De la debutul său în 1995, Daniel Dorobanțu a produs 14 albume de studio, numeroase lucrări de artă video, instalații, spectacole live și experimente multimedia. Arta sa este o mărturie a unei viziuni dense despre explorare și căutare în sfera nedefinitului. Îl motivează un interes de lungă durată și o cercetare continuă asupra naturii inspirației însăși și asupra aspectelor contemplative și meditative ale procesului artistic. Lucrările sale au fost comandate și promovate de Institutul Cultural Român, Centrul Ars Electronica din Linz, Consulatul Onorific al Italiei la Timișoara, Romanian Design Week, Sziget Festival, Gărâna Jazz Festival și menționate în The New York Times și The Guardian. Ca și fondator al ansamblului de artă sincretică Thy Veils, este considerat un pionier al muzicii ambient în România.

Maria Hojda, artistă cunoscută pentru participarea la Vocea României și pentru colaborările cu Loredana Groza, The TM Groove sau Pământ, unde și-a dezvăluit vastele valențe vocale, este pentru a doua oară vocea unui Concert De Basm. În prezența ei, piesele capătă acele profunzimi autentice întâlnite la doine creându-se, astfel, o punte între lumesc și spiritul universal în care omul devine lumina ce se răsfrânge în cele două oglinzi ale vieții.

Mircea Ardeleanu Jr. (Subcarpați, Traditional Quartet, Gheorghe Zamfir) este un instrumentist strâns legat de tainele lumii din care își împletește ritmul, atât existențial cât și creativ. Inspirat de folclor, transcende acest univers transformându-l într-o componentă cosmică. Aflându-se acum pentru prima dată în cadrul unui Concert De Basm, Mircea va povesti prin instrumentele cele mai apropiate sufletului său: țambalul și contrabasul.

Intrarea la eveniment este liberă.

https://www.youtube.com/watch?v=Xr4bvY36Opw – video live Daniel Dorobantu & Maria Horda

https://www.youtube.com/watch?v=3w3ZV5qGTw0 – video Daniel Dorobantu & Mircea Ardeleanu Jr.

https://www.facebook.com/events/631271831747541 – pagina eveniment