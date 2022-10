Ambasada României la Washington și Institutul Cultural Român de la New York prezintă, în premieră în Statele Unite, concertul “Săftița”, susținut de Marius Mihalache & Band, eveniment ce face parte din amplul program dedicat sărbătoririi a 25 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite. Organizat cu sprijinul generos al Băncii Transilvania, spectacolul va avea loc la prestigioasa locație John F. Kennedy Center for Performing Arts, una dintre cele mai renumite scene internaţionale pentru organizarea de evenimente culturale şi artistice din capitala americană.

Peste 300 de persoane vor participa la concert, în calitate de invitați: oficiali ai Administrației americane și Congresului, reprezentanți ai corpului diplomatic acreditat la Washington, membri ai comunității româno-americane, personalități din mediile academic, cultural, de afaceri și think-tank-uri.

Show-ul va fi susţinut de cunoscutul virtuoz al țambalului Marius Mihalache şi trupa sa de muzicieni de elită, „Marius Mihalache & Band” formată din Arabela Nicolau – voce, Lorin Mihalache – tobe, Nicolae Băran – bass și va beneficia de crearea unui spațiu vizual de către Cristian Stănoiu, printr-o serie de proiecții video live.

Pornind de la ritmuri vechi într-o orchestraţie modernă, “Săftița” combină muzica tradițională românească cu sonorități actuale care fac ca mesajul și esența folclorului românesc să fie transpuse într-un limbaj universal. Despre “Săftița”, proiect ce deține Premiul Special al Senatului UNITER, regretatul actor și director al Teatrului Național din București, Ion Caramitru, spunea: “Este una din cele mai fenomenale prezenţe culturale pe scena românească. Se spune că frizează geniul, dar eu pot să spun fără niciun fel de reţinere, este ceva fără precedent”.

Interpret şi compozitor, specializat în muzică de film şi compoziţie la Colegiul de Muzică din Berklee (Boston, SUA), Marius Mihalache abordează diferite stiluri muzicale, pe care le îmbină, interpretând la ţambal muzică clasică, folclor, muzică romanes, jazz şi etno jazz. La doar 17 ani, Marius Mihalache cânta la Scala din Milano, iar la 20 de ani a fost ales personal de Chick Corea pentru a susţine un recital în deschiderea concertului său din România. A avut colaborări de succes cu artişti cunoscuţi printre care: Gloria Gaynor, Nina Simone, Nigel Kennedy, Steve Vai, Kitaro, Blood Sweat and Tears, Francis Ford Copolla, Ovidiu Lipan Ţăndărică.

Concertul de gală din Washington se va desfășura sub titlul “Săftița: The Timeless Love Songbook”, în data de 11 octombrie 2022, la The John F. Kennedy Center for the Performing Arts, sala Family Theater.

Informații suplimentare

România şi Statele Unite ale Americii sărbătoresc anul acesta 25 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic dintre cele două țări. Cu această ocazie, Ambasada României la Washington a derulat, pe parcursul întregului an, un adevărat maraton de evenimente de diplomație publică, menite să marcheze acest moment important al relațiilor bilaterale.

De la lansarea sa, Parteneriatul Strategic cu SUA a reprezentat un reper esenţial al politicii externe româneşti, unul dintre pilonii de bază ai acesteia, alături de apartenenţa la Alianţa Nord-Atlantică şi la Uniunea Europeană.

În această perioadă, colaborarea dintre România și Statele Unite ale Americii s-a consolidat, pe toate dimensiunile Parteneriatului Strategic: politico-militară şi de securitate, educaţie, cultură și inovaţie, siguranță cibernetică, securitate energetică, schimburi economice și comerț, precum și la nivelul contactelor interumane.