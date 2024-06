Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” din Suceava pregătește un frumos concert simfonic cu prilejul Zilelor Orașului. Managerul instituției teatrale, Angela Zarojanu, a declarat că acest concert care va avea loc duminică, 23 iunie de la ora 19.00 are loc în cadrul proiectului ”Muzica Lumii” și este realizat în asociere cu Primăria Municipiului Suceava și Consiliul Local Suceava.

”An de an, marea sărbătoare Zilele Sucevei aduce în atenția publicului evenimente inedite și diverse menite să ajungă la sufletul tuturor sucevenilor și nu numai. Astfel, vă dăm întâlnire duminică 23 iunie, de la ora 19:00, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava pentru a ne bucura de concertul simfonic ”Călătorie sonoră prin istorie” susținut de Orchestra Simfonică Suceava alături de care vor fi prezenți dansatorii ansamblului Kolomeika din Siret. Concertul are loc în cadrul proiectului Muzica Lumii și este realizat în asociere cu Primăria Municipiului Suceava și Consiliul Local Suceava, în parteneriat cu Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava și va fi prezentat de Delu Lucaci, actriță a teatrului sucevean”, a menționat Zarojanu.

Accesul se face pe bază de invitație în limita locurilor disponibile! Invitațiile sunt nominale și se pot ridica de la Casa de Cultură a Studenţilor Suceava începând cu data de 20 iunie.