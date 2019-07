Sâmbătă, 27 iulie, de la ora 19.15, Biserica Romano-Catolica Sfântul Ioan Nepomuk din Suceava va găzdui un concert extraordinar susținut de renumiții muzicieni Simona Mihai (soprană), George Zacharias (vioară) și Spyros Souladakis (pian). În program vor fi lucrări de: Giacomo Puccini, Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi și Georges Bizet.

Concertul umanitar susținut la Biserica Romano-Catolica Sfântul Ioan Nepomuk dinSuceava de cei trei artiști de excepție, pe 27 iulie, este organizat de către Fundația Umanitară O Nouă Viață din Siret, Fundație cu o activitate de peste 22 de ani în care și-a asumat responsabilitatea protejării copiilor și tinerilor a căror viață a fost marcată pentru totdeauna în Spitalul de boli neuropsihice de la Siret. Întreaga activitate a însemnat, la propriu, o nouă viață pentru cei care până la apariția fundației nu au avut acces la drepturi fundamentale pentru orice ființă din secolul XXI: libertate, dragoste, îngrijire medicală, educație.

Fundația a fost înființată de irlandeza Monica McDaid, care și-a dedicat întreaga viață copiilor din spitalul de la Siret, a schimbat destine și a redat speranța acestor tineri, care nu mai credeau că pot avea o viață normală.

La Siret au fost instituționalizați peste 600 de copii și tineri, actualmente adulți, unii rămași îngrija celor de la „O Nouă Viață”. Fundația a început dezinstiuționalizarea și construirea primelor case de tip familial în anul 1998, fiind conștienți că munca lor nu se va termina niciodată și că aceste suflete aveau să rămână pentru totdeauna sub aripa fundației, visul unei vieți independente fiind pentru totdeauna frânt pentru acești tineri de un sistem instiuțional nemilos.

Acești eroi necunoscuți, angajați și voluntari ai fundației, au schimbat din temelii viața foștilor “prizonieri” ai instituției din Siret, care acum au ajuns să se integreze în comunitate, să aibă locuri de muncă, locuințe și să fie oamenii care au dreptul să fie.

George Zacharias (vioară) sosit special de la Londra pentru acest eveniment va interpreta Fantezia Carmen Op.25 de Pablo de Sarasate și Nelcorpiu non mi sento de Nicolo Paganini, iar Spyros Souladakis (pian) vine din Atena și va interpreta Waltz Op 64 No1 de Frederic Chopin și Un Sospiro de Franz Liszt, o adevărată călătorie plină de emoție, culoare și armonie.

Momentul mult așteptat al serii îl constituie întâlnirea cu soprana Simona Mihai, pe care publicul din Suceava nu a mai avut ocazia să o asculte, ea primind însă generoase aplauze ale auditoriului Operei Regale din Londra sau ale celei din Frankfurt, unde a interpretat rolul Mimi. Simona Mihai va interpreta arii celebre semnate de Puccini, Mozart , Verdi și Bizet.

Soprana Simona Mihai, o adevărată stea a tinerei generații de cântăreți români, a debutat la Royal Opera House – Covent Garden în 2010. A colaborat cu mari maeștri ai baghetei, precum Sir. Charles Mackerras, Antonio Pappano, Yuri Temirkanovsau Cornelius Meister. În 2016, Simona și-a făcut debutul în rolul Mimi, din Boema, la Opera din Frankfurt.

Va fi prezentă în România pentru a două oară după ce, în anul 2017 a cântat la Cercul Militar București, în concertul dedicat sărbătoririi a 20 de ani de activitate a Fundației O Nouă Viață.

Născut la Atena, Grecia, George Zacharias a studiatvioara la Conservatorul din Atena, Colegiul Regal de Muzică, Londra, Conservatorul de Muzică din Sydney( Masters in Music) și la Academia Regală de Muzică. Discografia sa reprezentată de repertoriul exclusiv pentru vioară neacompaniată (‘Unaccompanied’; Divine Art) a primit recomandarea Gold Star de la Strad și a fost numită ‘Recording of the Month’ de International Record Review. Din septembrie 2009, George este lector post universitar și licențiat la Academia Regală de Muzică din Londra. Cântă pe vioara „Georgina Joshi” Sanctus Seraphin (Veneția 1719).

Pianistul Spyros Souladakisa beneficiat de îndrumarea unor maeștri remarcabili precum: Ida Lori Margariti și Marina Koutouvali precum și John Blakely și Nigel Clayton de la Royal College of Music. Deține numeroase premii la competiții pianistice din toată lumea, câștigând premii ca pianist acompaniator (Londra) precum și ca pianist solo (Atena).