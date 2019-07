Nicolae Furdui Iancu și Mihai Mărgineanu vor susține concerte speciale la Muzeul Satului Bucovinean în zilele de 27 respectiv 28 iulie în cadrul manifestării ”Lume, lume…hai la târg!”, organizată de Consiliul Județean și Muzeul Bucovinei care va avea loc în perioada 26-28 iulie. Concertele vor începe la ora 18. În Muzeul Satului Bucovinean se vor găsi ”produse meșteșugite, bunătăți gastronomice, produse de anticariat”. Programul târgului este între orele 9:00 – 20:00.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating