După deschiderea fulminantă al Festivalului Internaţional al Artelor EUROPALIA ROMÂNIA, pe 1 octombrie 2019,la Bruxelles, SoNoRo revinecu turneul Concertele SoNoRo. Turneul este alcătuit din două concerte și o serie de masterclasses, ce vor avea loc în perioada 8-10 ianuarie 2020, în Haga și Antwerp.

Concertul de deschidere, de la Bruxelles, susținut în prezența membrilor casei regale a Belgiei și a oficialilor români, a setat tonul festivalului bianual Europalia, unde România este țara invitată a aceastei ediții.

Am ales încă o dată “Rapsodia Română” să ne reprezinte și ne-am bucurat mult să primim aplauzele finale atât de entuziaste, ale unui public pătruns de spiritul muzicii românești surprinse de geniul lui George Enescu. Concertul SoNoRo a inaugurat și expoziția „Brâncuși. Sublimation of Form”, deschisă la Bozar până pe 2 februarie 2020, ne-am aflat așadar la picioarele unor titani ai culturii românești, deosebit de mândri de moștenirea noastră culturală.

Ne bucurăm că vom începe anul acesta sub cele mai bune auspicii, revenind cu turneul „Concertele SoNoRo“ în ianuarie, la Europalia. Este un an deosebit de important pentru Festivalul SoNoRo, anul în care vom aniversa cea de-a XV-a ediție a festivalului, cu o ediție intitulată “Pasărea Măiastră”, cevaîncepe pe 30 octombrie, la București, și se va încheia în decembrie, la Carnegie Hall, în New York. Ne vom lăsa încă o dată inspirați de geniul lui Enescu și al lui Brâncuși și vom oferi, sperăm noi, cea mai bună ediție de până acum a Festivalului SoNoRo, aşa cum se cuvine pentru o aniversare atât de importantă,declară Răzvan Popovici, directorul Festivalului Internațional de Muzică de Cameră SoNoRo.

SoNoRo este un ansamblu internaţional, care susține constant concerte pe cele mai faimoase scene ale lumii, cum ar fi Carnegie Hall din New York, Kennedy Center din Washington, Wigmore Hall din Londra și Konzerthaus din Viena, dar şi la Atena, Istanbul, Amsterdam, Paris, Bruxelles sau Sofia. Festivalul SoNoRo, creat de asociaţia cu acelaşi nume, ce îi are cofondatori pe violistul (şi managerul) Răzvan Popovici şi pe pianista Diana Kettler, colaborează în mod regulat cu festivaluri de muzică din străinătate: Kammermusiktage de la Riga (Letonia), Chiemgauer Musikfrühling, Traunstein (Germania), Kulturwald und Pèlerinages Monaco (Germania), Music at Plush (Marea Britanie), Sounding Jerusalem (Israel), Tartini Festival (Slovenia) și Kobe Music Festival (Japonia), Arezzo (Italia) etc.

Muzicienii SoNoRo care vor participa la concertele SoNoRo din ianuarie 2020 sunt violoniștii Mihaela Martin, Alexander Sitkovetsky, Alissa Margulis, Tatiana Samouil, violiștii Vladimir Mendelssohn și Răzvan Popovici, violonceliștii Justus Grimm și Kyrill Zlotnikov și pianista Diana Ketler, apreciați soliști ai marilor scene ale lumii și profesori la unele dintre cele mai importante academii de muzică europene.

Concertele SoNoRo, susţinute de ansamblul SoNoRo în cadrul Festivalului Artelor Europalia România, vor avea loc în Antwerp și Haga, după următorul program:

deSingel, Antwerp – 08/01/2020

deSingel, Antwerp (masterclasses) – 09/01/2020

Nieuwe Kerk,Haga – 10/01/2020

deSingel este unul dintre cele mai importante centre culturale din Belgia, locul în care își desfășoară programele Conservatorul Regal din Antwerp, Institutul Flamand de Arhitectură și Centrul Flamand de Învățământ Muzical.

Nieuwe Kerk a fost una dintre primele biserici protestante din Haga, construită în 1649. În sec. XX, după o serie de proiecte de restaurare, a fost redeschisă publicului, fiind în prezent una dintre cele mai apreciate şi exclusiviste săli de concerte din metropola olandeză.

Programul muzical al concertelor este următorul:

Johannes Brahms – Cvartetul cu pian nr. 1 Op. 25 in sol major

George Enescu – Rapsodia Romană Nr. 1, într-un aranjament pentru cvartet cu pian de Thomas Wally

George Enescu – Octet pentru coarde în Do major, Op. 7.

Festivalului EUROPALIA este unul dintre cele mai importante festivaluri internaționale de artă, manifestare culturală de mare amploare organizată sub patronajul Familiei Regale a Belgiei, o dată la doi ani, în Belgia și în țări învecinate – Franța, Olanda, Luxemburg și Germania sau Marea Britanie.

Institutul Cultural Român este coordonatorul Festivalului Artelor EUROPALIA ROMÂNIA, eveniment desfășurat în perioada octombrie 2019 – februarie 2020 şi implementat în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Culturii şi Identității Naționale și Secretariatul General al Guvernului, alături de EUROPALIA International, organizatorul manifestării. Festivalul cuprinde evenimente din sfera artelor vizuale, artelor spectacolului, muzică, film, literatură, educație culturală.

Pentru mai multe detalii accesați: www.europalia.eu