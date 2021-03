A cincea zi a festivalului Classix a fost încheiată cu concertul extraordinar „Classix in Perpetuum” susținut de artistul emergent Alexander Krichel în sala „Henri Coandă” a Palatului Culturii din Iași. Pianistul german este cunoscut pentru interpretările sale captivante ale celor mai exigente opus-uri ale repertoriului pianistic.

În punctul terminus al celei de-a doua aventuri clasice contemporane, publicul a descoperit o serie de valori comune între vestul și estul Europei. Mai precis, între interpretarea germanică a unui naționalist rus, „arbitrată” de sonoritățile lui Enescu într-un spațiu care evocă tradițiile și capodoperele Iașului.

Alexander Krichel a prezentat două suite – uriașa și virtuoza expoziție de tablouri sonore a lui Musorgski, Tablouri dintr-o Expoziție, în paralel cu fuziunea dintre folclor românesc și tendințe impresioniste a celei de-a doua suite pentru pian de Enescu: Suita Nr. 2 pentru pian în re major, op. 10.

Concertul „Classix In Perpetuum” a fost difuzat live pe paginile organizatorilor și a avut peste 2500 de vizualizări ale transmisiei în timpul concertului, iar în sala „Henri Coandă” din Iași au participat fizic în public 30% din capacitatea locurilor, în conformitate cu reglementările locale actuale.

Evenimentul a fost realizat cu sprijinul Centrul Cultural German Iași, iar Alexander Rubel, director al acestuia, menționează: „conceptul inovator ne-a convins chiar de la început și suntem mândri că anul acesta, în ciuda tuturor restricțiilor, putem aduce o contribuție germană. Noile căi pe care Dragoș Cantea și co-organizatorii săi le parcurg în termeni de repertoriu, internaționalitate și tipul de prezentare a concertelor clasice inovatoare dezvăluie un potențial enorm, care unește tinerii muzicieni din Europa și din întreaga lume și îi reunește la Iași.”

Prezentatorii acestei ediții au fost Anca Medeleanu și Cătălin Sava, prezenți pe scenele festivalului de la debutul acestuia în 2020.

Ioana Cordun, Communication & Media Manager WINK Public Multimedia, partener al proiectului, a declarat: „Classix Festival este una dintre aventurile noastre muzicale preferate și, pentru felul în care revitalizează viața culturală a orașului, o susținem în stilul nostru clasic și în acest an.”

Născut la Hamburg în 1989, Alexander s-a aflat sub tutela a doi dintre cei mai mari pianiști ruși din zilele noastre. La Hanovra, a fost ultimul student al lui Vladimir Krainev, înainte de a absolvi cu cea mai înaltă distincție de la Royal College of Music din Londra, unde a studiat cu Dmitri Alexeev. A inspirat publicul la numeroase festivaluri, printre care Festivalul de muzică Schleswig-Holstein, Beethovenfest Bonn, Schwetzinger Festspiele, Kissinger Sommer și a susținut concerte pe marile scene ale lumii. Alexander Krichel nu este doar pianist concertist, ci este și cofondator și director artistic al festivalului premiat „Kultur Rockt“ și director artistic al seriei exclusive de muzică de cameră „Kammermusik am Hochrhein“. Din 2018 a fost, de asemenea, membru permanent al juriului Fanny Mendelssohn Förderpreis. Este implicat în proiecte care oferă copiilor și tinerilor acces la muzică clasică.