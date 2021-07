Teme celebre din muzica clasică reinterpretate pe scena Ateneului Român, într-un concert însoțit de live-videomapping, susținut de pianista Sînziana Mircea și invitații ei în Festivalul ”Vara magică” .

Concertul cu numărul 100 din cadrul festivalului “Vara magică”, aflat la ediția a X-a va fi susținut de pianista Sînziana Mircea și invitatele sale – Raisa Mihai și Alice Poenariu, în data de 28 iulie, începând cu ora 19:30, la Ateneul Român, într-un concept care împletește inovația muzicală și tehnologia secolului XXI.

Programul serii propune variațiuni realizate chiar de către solistele concertului pe unele dintre cele mai celebre teme din muzica clasică, pronind de la Bach și Haendel, ajungând până la Chopin, Albeniz și Orff. Repertoriul original va aduce în fața publicului variațiuni pentru un pian, două piane și chiar pentru un duo rarisim de pian și chitară. Ritmurile propuse sunt surpinzătoare, mergând de la muzica barocă și ale sale ritmuri de fandango, până la bolero și flamenco, cu efecte spectaculoase de percuție specifice repertoriului de chitară clasică. Muzica va fi însoțită de efecte vizuale – proiecții video și video-mapping realizate de Dan Gherghiceanu și artistul vizual Adistu.

Va fi prezentat un recital în premieră, în concert fiind piesele incluse pe albumul “Fortuna”, publicat în anul 2020 de pianista Sînziana Mircea la celebra casă de discuri Electrecord.

“Acest recital este un vis devenit realitate! Pentru mine este a doua oară când particip la acest festival, însă mi se pare cu adevărat magic că am șansa de prezenta propriile lucrări într-un festival de mare renume, precum festivalul “Vara Magică”, alături de mari nume ale muzicii clasice. Prin urmare, sunt extrem de recunoscătoare domnului director Dorin Ioniță, directorul Lanto Communication, pentru invitația de a participa în festival, cu atât mai mult cu cât în calitate de organizator, în vremuri foarte dificile, domnul Ioniță a decis să acorde această șansă imensă unor tineri muzicieni ca noi. Mi se pare cu adevărat extraordinar că avem ocazia să prezentăm o muzică nouă, îmbrăcată în haina secolului XXI. În opinia mea, regăsim în domnul director Ioniță modelul adoptat de Lorenzo de Medici în timpul Renașterii Italiene, când acesta a ales să sprijine artiștii în mod direct comisionându-le lucrări și oferindu-le șansa de a se afirma la cel mai înalt nivel. În mod similar, domnul director Ioniță ne-a oferit o scenă de nivel mondial, Ateneul Român, precum și libertatea de a prezenta un repertoriu inovativ, în fața publicului, într-o perioada atât de dificilă“, a declarat pianista și compozitoarea Sînziana Mircea.

Raisa Mihai, multipremiată în concursuri naționale și internaționale de chitară, a absolvit chiar în această vară cursurile de licență ale Universității de Muzică din București. Sînziana și Raisa au concertat deja împreuna pe scene precum Sala Radio, Filamonica din Stockholm și Steinway Hall din Londra. Înregistrările compozițiilor lor au fost deja difuzate pe numeroase canale de muzică clasică din Europa precum: BBC Radio 3 și SUA.

“Sunt extrem de fericită să debutez pe scena Ateneului Român, într-un festival de asemenea anvergură, alături de mari personalități ale muzicii clasice. Cu atât mai mult, pentru mine acest recital este chiar magic deoarece voi avea ocazia să prezint lucrări atât în calitate de interpret, cât și de co-autor. Abia aștept concertul și vă așteptăm în număr cât mai mare la acest concert extraordinar!”, a spus chitarista Raisa Mihai, co-autoare a pieselor pentru pian și chitară.

Tânăra pianistă Alice Poienariu, deținătoare a multiple premii câștigate în concursuri de pian la nivel național și internațional, este elevă în clasa a XI-a la Liceul de Muzică din Timișoara și studentă în divizia de juniori de la Universitatea de Muzică din Hanovra (Germania). Acest recital va reprezenta deasemenea debutul său pe scena Ateneului Român.

”Vă invităm să participați la ediția a X-a a Festivalul Vara Magică denumit generic ”Marea muzică a lumii la București”, unde vom avea artiști de nivel internațional, cu un repertoriu original, așa cum a pregătit Sînziana Mircea alături de invitatele sale. Este un program modern, în care muzica lui Bach, Chopin se îmbină cu compozițiile Sînzianei interpretate la pian sau două piane și chitară clasică. În plus, frumusețea scenei Atheneului Român este pusă și mai mult în valoare prin spectacolul de lumină și culoare – de videomapping, în care muzica este susținută de dansul luminii. Astfel, urmărind festivalul nostru veți observa că nimic nu este întâmplător, fiecare artist și selecțiile muzicale au rolul lor. Avem o ”vară magică” cu artiști de valoare internațională, iar acum reiau invitația la Festivalul Vara Magică pe 28 iulie, de la ora 19:30 cu Sînziana Mircea, invitatele sale și videomapping!”, a declarat Dorin Ioniță, organizatorul Festivalului Vara Magică, directorul Lanto Communications.

Festivalul se va încheia pe 19 august, chiar de ziua marelui nostru compozitor George Enescu cu Romanian Chamber Orchestra, unde dirijor este Cristian Măcelaru, concertmaestru – Alexandru Tomescu, interpretând lucrări de Enescu, Schubert, Bartok și Mozart.

Biletele sunt disponibile pe www.lanto.ro, www.bilete.ro şi la casa de bilete a festivalului deschisă la Ateneul Român, intrarea din strada Benjamin Franklin nr. 1-3, de luni până joi, între orele 14:00 şi 19:00.

Despre Lanto Communicatios

Lanto Communication a apărut acum aproape un deceniu. Încă de la început, inițiatorul său, Dorin Ioniță, şi-a propus ca unic scop să arate lumii că România, prin tinerii ei, a păstrat intactă sclipirea diamantină a geniului muzical al locuitorilor acestor locuri străvechi. Festivalul Vara Magică este un proiect al Lanto Communication ajuns la a X-a ediție și 100 de concerte oferite publicului român în sezonul estival.

Apariția Asociației Lanto Magia Muzicii a adus un spor substanțial de calitate și a înlesnit crearea unor parteneriate benefice culturii naționale. Asocierile cu mediul de afaceri, cu entități instituționale – fie ele locale sau guvernamentale, în cele din urmă cu oameni care au același scop al promovării binelui și frumosului, au adus tuturor celor implicați notorietate și respect.

Proiectele artistice ale Lanto Communication și Lanto Magia Muzicii constituie, în egală măsură, garanția unui act artistic de calitate, dar și a unei vizibilități social-culturale și comunitare ridicate. Mai multe detalii și datele următoarelor concerte din cadrul festivalului Vara Magică le puteți consulta la: https://lanto.ro/ precum și pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/FestivalulVaraMagica/

Despre Sînziana Mircea

Sînziana Mircea, Young Steinway Artist, are o carieră internațională concertând în toată Europa, America de Nord și Asia. După debutul la 7 ani pe scena Atheneului din România, pianista și-a marcat debutul la Tokyo Metropolitan Theatre / Japonia și St Martin-in-the-Fields London / UK la doar 20 de ani. Patru ani mai târziu, a debutat la Carnegie Hall din New York într-un recital, recompensat de publicul american cu aplauze în picioare. La scurt timp, Sînziana a concertat în primul său turneu în China. Aparițiile sale recente includ: Carnegie Hall, Bucharest Radio Hall, Stockholm Philharmonic, Tallinn Philharmonic, Harvard Club New York, Bucharest Philharmonic, London Steinway Hall, Tokyo Steinway Hall, Sapporo Concert Hall, Nanjing Arts Center, Harbin Concert Hall.

Sînziana este câștigătoare a premiului Van Cliburn Foundation & TCU Scholarship Award (2014), precum și câștigător al Academiei Internaționale de Piano din Miami (2016). Sînziana a primit titlul de Young Steinway Artist în 2017, desemnând cei mai promițători pianiști din întreaga lume.

Înregistrările concertelor sale live au fost transmise de toate canalele de radio europene importante pentru muzică clasică, inclusiv BBC Radio 3, RAI 3 Italia, Music3 Belgia, Radio România Muzical și altele (Suedia, Norvegia, Polonia).

În 20 septembrie 2020, recitalul Sînzianei Mircea a fost capul de afiș pentru ediția emisiunii “Through the night” produsă de BBC Radio 3, difuzată în 13 țări europene, cu o audiență de un milion de ascultători.

În 2020 Sînziana a avut timpul necesar și inspirația de a compune o serie de prelucrări după compozitori celebri ai secolului XX, piese care sunt incluse pe albumul lansat la Electrecord, la începutul lunii decembrie.

