Președintele Colegiului Medicilor Suceava, chirurgul Sorin Hîncu, a declarat, la Radio Top, că se simte bine după ce și-a făcut în aceeași zi și doza a III-a de vaccin împotriva coronavirusului și antigripalul. Totodată, el consideră că tendința de creștere a numărului de vaccinări se va menține, precum și că în acțiune ar trebui să se implice mai tare și medicii de familie din mediul rural. Doctorul Hîncu a afirmat: „Antigripalul îl făceam și înainte, în fiecare an, pentru a nu contracta adevărata gripă, care poate fi chiar și fatală. Abia așteptam să fac doza a III-a de anti-COVID, fiindcă pe primele două le-am făcut în ianuarie și imunitatea mea nu cred că mai era la cotele care trebuiau să mă apere. Recomand tuturor să facă ambele vaccinuri. Se pot face în aceeași zi, unul pe dreapta și unul pe stînga, sau dacă nu antigripalul la trei săptămîni după doza a III-a de anti-COVID. N-am avut nici o reacție adversă nici la unul, nici la celălalt”. Medicul sucevean a adăugat: „În ceasul al 13-lea, nu al 12-lea, românul a acceptat că e bine să se vaccineze anti-COVID, ori din convingere, ori pentru că s-a speriat de restricțiile anunțate ultima dată. Restricțiile sînt negîndite și au determinat o parte din populație să se vaccineze. Este foarte bine că se întîmplă așa, că avem record de vaccinări, însă trebuie să ne întoarcem cu fața către autorități și să cerem să se înființeze cît mai multe puncte de vaccinare fixe și mobile pentru a ajuta populația să se imunizeze fără a sta la coadă ore și ore întregi. Vaccinul îl faci azi și peste două săptămîni ai imunitate. Între timp, poți să te îmbolnăvești pînă cînd organismul își face anticorpi. Poți să ai și schema completă și dacă vii în contact masiv cu virusul să te infectezi, dar faci o formă ușoară, pentru că ai cu ce lupta”. Legat de implicarea medicilor de familie din rural, doctorul Hîncu a arătat: „Medicul de familie de la țară este medicul comunității. El are pe listă 2.000-2.500 de pacienți și răspunde de sănătatea lor. Problema trebuie foarte bine gîndită și cît mai repede pusă în practică de prefect, care-i reprezentantul guvernului în teritoriu și de Direcția de Sănătate Publică, instituție aflată în subordinea prefecturii. DSP este instrumentul prefectului prin care poate determina medicii de familie să realizeze anumite acțiuni”. Sorin Hîncu a mai spus că este foarte important ca medicii de familie să fie plătiți la timp pentru munca depusă și nu cu întîrzieri, așa cum s-a întîmplat lunile trecute.

, 5.5 out of 10 based on 2 ratings