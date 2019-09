Verzii suceveni au ajuns la o concluzie tristă aceea că ” viața românului, în țara lui, nu mai are valoare”. În opinia lor, scara valorilor morale și creștine- tradiționale din România, ”ușor, ușor, sunt înlăturate de către pupătorii români de dosuri, dornici de putere, dar lipsiți de iubire de familie, credință și țară, de la Bruxelles”. ”Partidul Verde filiala judeţeană Suceava consideră că, s-a ajuns ca viața românului, în țara lui, să nu mai aibă valoare. Noi, verzii suceveni, am constatat că un pedofil, un criminal, are mai multe drepturi și este apărat de către statul român, Uniunea Europeană, în defavoarea românului. Am mai observat că familia, nucleul de bază al unei națiuni, în România este marginalizată, dar minoritățile sexuale, în special homosexualii, sunt apărați, promovați, mai ales de către UE. Din nefericire scara valorilor morale și creștine- tradiționale din România, ușor, ușor, sunt înlăturate de către pupătorii români de dosuri, dornici de putere, dar lipsiți de iubire de familie, credință și țară, de la Bruxelles. Partidul Verde filiala județeană Suceava nu are ceva cu minorităților sexuale, dar fiecare trebuie să-și știe locul într-o societate, iar cei care defilează prin Parlamentul UE ca niște apărători ai acestora, să-și cunoască mai întâi țara și nevoile”, a declarat președintele verzilor suceveni, Dan Acibotăriță.