Liderul județean al Pro România, deputatul Ioan Cătălin Nechifor, face o analiză a gestionării crizei COVID-19 la 40 de zile de la confirmarea primului caz la Suceava trăgând o serie de concluzii triste.

În primul rând, Nechifor constată că autoritățile, Prefectura, Consiliul Județean și Primăria ”se mișcă foarte greu”. ”Abia acum au disponibilizat niște sume de bani pentru achiziții de aparatură medicală și au mărit schema de personal de la Spitalul Județean.

După accidentul biologic de proporții ar fi trebuit să dea drumul la angajări chiar de la bun început. Zeci de persoane și-au depus dosarul și așteaptă încă lumina verde, e vorba despre oameni care și-au asumat acest lucru iar intrarea lor în fluxul de personal la începutul crizei ar fi scăzut presiunea pe zona medicală, care a depășit deja 400 de infectări la medici, asistente medicale și infirmiere”, a explicat Nechifor.

”Comunicarea publică este deficitară, informațiile circulă greu, în raportările zilnice există o harababură, că nimeni nu mai știe pe cine să creadă”

Referindu-se la dotarea spitalelor liderul Pro România constată cu surprindere că mai degrabă s-au cunoscut donațiile făcute de Crucea Roșie, Ștefan Mandachi, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, Episcopia Romano Catolică de Iași, Universitatea Ștefan cel Mare, ONG-uri și foarte multe alte persoane fizice și juridice. ”Au fost donate astfel aparate de testare Real Time PCR, ventilatoare, măști, combinezoane etc. Din zona publică, s-a făcut mult prea puțin, au pierdut și oportunitatea de a deschide spitalul municipal din Fălticeni, iar la Suceava au trebuit să treacă 40 de zile ca să înțeleagă că au nevoie și de nebulizator pentru dezinfecția aeriană a municipiului”, a arătat deputatul sucevean. În legătură cu comunicarea publică, Nechifor a constatat că ”este deficitară, informațiile circulă greu, în raportările zilnice există o harababură, că nimeni nu mai știe pe cine să creadă. În continuare să afli ceva despre starea unui pacient e un lucru aproape imposibil”.

”Păcat că n-au înțeles nimic și merg în continuare cu bifari de ședințe, evenimente festiviste, îndată încep cu petrecerile și uite-așa tot înainte, mândri pioneri”

În opinia sa, autoritățile au eșuat în ceea mai importantă măsură proactivă. ”Toată lumea recomandă testare pe scară cât mai larga, la Suceava, în plin focar, într-o zonă carantinată formată din municipiul reședință și 8 localități limitrofe, cu o populație totală de 160 mii locuitori, s-au făcut până acum 6500 de teste și există 1763 de cazuri confirmate”, a spus Nechifor. El consideră că aici la Suceava, în zona zero, trebuiau făcute zeci de mii de teste și era importantă și începerea testării rapide așa încât să se identifice cât mai multe cazuri posibile, pentru a preveni infectarea ulterioară. ”Ultimul, dar nu cel din urmă, este modul în care autoritățile n-au înțeles nimic din criza actuală și fac, de formă, aceleași lucruri ca și în trecut. Și mă refer, în special la videoconferințe cu primarii din județ pe care Gheorghe Flutur a stabilit să o convoace în Joia Mare și în care să-i ia la rost cu pregătirile de Paște și cu privire la modul în care rezolvă cazurile sociale, în special persoanele vârstnice. Acum, pe bune, ce mai poți schimba mâine??? Doar să întrebi primarii dacă au găsit Galus de toate culorile si dacă au frământat suficient la aluatul de cozonac? Că mă gândesc că nici bani nu le dă si nici nu îi ajută cu nimic. Păcat că n-au înțeles nimic și merg în continuare cu bifari de ședințe, evenimente festiviste, îndată încep cu petrecerile și uite-așa tot înainte, mândri pioneri”, a concluzionat Cătălin Nechifor.