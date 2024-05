Cu fiecare săptămână și ediție, sezonul 14 Românii au talent este mai aproape de marea finală. Vinerea viitoare, pe 31 mai, 11 concurenți se vor lupta pentru unul dintre primele trei premii și vor da totul pentru a fi votați de cătrei cei de acasă. Cinci s-au calificat vinerea trecută, iar vinerea aceasta se va completa lista, notează click.ro.

Înainte de a doua semifinală, reporterii Click! Au aflat cum s-au pregătit concurenții și cât sunt de emoționați înainte de show-ul live.

Quim Moya, artistul pasionat de pictură, a cărui creativitate este fără granițe, pregătește ceva ce nu a mai făcut niciodată! „Am alocat mult mai mult timp decât în mod normal. Voi face ceva ce nu am mai făcut niciodată. Este un format în premieră. Sunt mai mult de două săptămâni de creație, pregătire. Am emoții, dar îmi place. Sunt câteva pentru a mă concentra și a simți tot ce mi se întâmplă atât înăuntru, cât și în afară”, a mărturisit el reporterilor Click!.

Ansamblul Hecenii a intrat în istoria Românii au talent. Ei au convins-o pe Andra să apese butonul auriu, fiind pentru prima oară când un dans popular au trecut-o prin toate stările pe celebra artistă. „După prima etapă, am ajuns acasă, le-am dat o pauză de două săptămâni și am început să muncim deja la montarea acestui moment. În prima etapă, nu au avut emoții, au fost degajați pe scenă. De această dată, cred că vor fi emoții pentru că va fi ieșirea în scenă, pentru prima dată, cu acest moment. Nu am avut ocazia să arătăm asta unui public. Dar având în vedere repetițiile dinaintea live-ului, cred că totul va fi bine”, au declarat aceștia.

Sursa foto: Facebook

