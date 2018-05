Compania E.On ne-a transmis că s-a prelungit cu două săptămâni, respectiv pînă pe 15 iunie, termenul până când titularii de proiecte şi idei din domeniul eficienţei energetice şi al protejării mediului le pot înscrie în competiţia E.ON Energy Globe Award 2018. Competiţia se adresează tuturor persoanelor fizice sau juridice din România. Proiectele sau iniţiativele pot fi înscrise pe site-ul www.energyglobe.ro și vor fi grupate în cinci categorii: Companii, Municipalități, Do it yourself, Tineret și Idei. În primele patru categorii sunt eligibile proiectele aflate în diverse faze de realizare, iar în cea de-a cincea se vor regăsi doar acele iniţiative sau idei încă neimplementate. Un juriu independent format din specialişti de renume va evalua proiectele şi ideile, iar decernarea premiilor va avea loc în cadrul unei Gale organizate în luna septembrie la Bucureşti. Marele câștigător va intra în posesia premiului de 10.000 de euro şi se va califica la etapa internațională a Energy Globe Award. La cea de-a doua ediţie, din 2017, au fost înregistrate peste 160 de proiecte. Cîştigătoare a fost Grădiniţa cu Program Prelungit „Prichindel” din Suceava, cu proiectul „Orașul Viitorului”.