Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, a publicat lista actualizată cu posturile clericale vacante, valabile pentru transfer. Este vorba de un post de preot paroh la Biserica cu hramul ”Adormirea Maicii Domnului” din Straja construită din piatră în anul 1877.

În perioada 13 februarie – 17 februarie 2023 se vor informa preoții de existența acestor posturi vacante, pe site și prin intermediul surselor de informare practicate la nivelul protopopiatelor. Dosarele se vor primi la sediul protopopiatelor de care aparțin candidații din eparhie în perioada 13 februarie – 17 februarie 2023. În Permanența ce va avea loc în săptămâna 20-24 februarie se vor desemna câștigătorii concursului.