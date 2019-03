Concursul de caii a fost organizat de George Ghita a lu’ Porumbelu’, directorul Caminului Cultural din localitate. Cu mic, cu mare, concurentii s-au adunat in fata disperarului comunal, locul din care s-a pornit intr-o frumoasa parada a cailor. Dupa ce preotul Tudorel Neagoe de la parohia din comuna Osica De Jos Olt a botezat cabalinele, concurentii au mers, pe cai sau in calesti si carute trase de cai, pe ulitele satelor localitatii de pe malul Oltetului. Parada cailor s-a incheiat pe islazul comunal de la marginea comunei, locul in care s-a organizat propriu-zis concursul si la care au asistat in jur de 600 de personae. Sarbatoarea „Caii lui San’ Toader” s-a desfasurat fara incidente, de buna desfasurare a tuturor probelor ocupandu-se membrii juriului, iar la final pentru fiecare proba s-au desemnat cei mai buni castigatori, 9 premii plachete bani diplome si un real succes.