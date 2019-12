Asociaţia de ajutorare a copiilor şi tinerilor dotaţi, talentaţi şi din sistemul de protecţie a copilului aflat în dificultate „EUROACTIV” Suceava, Shopping City Suceava, Asociaţia ”Plai Străbun”, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava și Colegiul Tehnic ”Samuil Isopescu” Suceava, în asociare cu Consiliul Județean Suceava, organizează împreună cea de-a 9-a ediție a Concursului județean „Colind de Crăciun” sâmbătă, 14 decembrie 2019, începând cu orele 1300, unde și-au confirmat participarea un număr de 1328 de copii din 118 unităţi şcolare şi Centre de asistență socială din județul Suceava.

Concursul „Colind de Crăciun” va fi organizat cu scopul promovării tradițiilor bucovinene, la a IX-a ediţie, evitând fenomenul de marginalizare a copiilor aflaţi în dificultate.

În deschiderea evenimentului vor lua cuvântul doamna profesoara Mihaela Mihai – inspector școlar general de la IȘJ.

Ca la orice concurs, va fi un juriu compus din 7 membri: coordonat de inspectorul școlar Arte – prof. Loredana-Mihaela Ceică și de doamna prof. Narcisa-Daniela Ştefănescu – Coordonatorul Asociaţiei „EUROACTIV” – Suceava.

Invitații speciali ai evenimentului vor fi elevii de la Şcoala Gimnazială „Mihai Halunga” din Hănţeşti, care vor bucura ochii trecătorilor cu dansul căiuţilor și harapilor, coordonaţi de domnul învăţător: Dumitru Pînzaru și domnul prof. Sergiu Asăvoaie – directorul Școlii din Hănțești.

Daruri oferite de Moş crăciun din partea sponsorilor concursului: Acţiunea a fost sprijinită de Shopping City Suceava care asigură spațiul, sonorizarea, scena și dulciuri pentru toți participanții, și alți sponsori locali.