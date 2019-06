Asociaţia de ajutorare a copiilor şi tinerilor dotaţi, talentaţi şi din Sistemul de Protecţie a copilului aflat în dificultate „EUROACTIV” şi Shopping City Suceava, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Palatul Copiilor Suceava, Direcția Generală de Asistență Socială și Asociația ”Plai Străbun”, organizează sâmbătă 15.06.2019, începând cu orele 1400 cea de a VI-a ediție a Concursului Judeţean de muzică ușoară „Vocea Bucovinei” la Shopping City Suceava.

Concursul se va desfăşura pe următoarele secţiuni: primar; gimnaziu; liceu.

La concurs sunt așteptați toţi elevii de vârste şcolare din sistemul de învățământ și din sistemul de asistență socială din județul Suceava, cu condiţia să aibă abilităţi vocale şi talent muzical. În competiție și-au confirmat participarea 53 de elevi din 26 de unități școlare și de asistență socială.

Concursul este sprijinit: Shopping City – Suceava, S.C. Ferovali S.R.L. din Șcheia, Tipografia Mușatinii, Alka România, Simba invest, S.C. Adria S.R.L. Suceava, S.C. Consuc S.A. și Andrei Ghiaţă de la Global Mutual Assistance SRL.

Premiile vor fi oferite de sponsorii concursului pentru concurenţii finalişti, astfel:

Locul I: ciclurile primar, gimnazial şi liceal;

Locul II: ciclurile primar, gimnazial şi liceal;

Locul III: ciclurile primar, gimnazial şi liceal.

Înscrierile se fac pe adresa de e-mail: asociatia.euroactiv@gmail.com în scris, cu numele și prenumele formației/elevilor, denumirea repertoriului pe care-l va interpreta, iar relații la telefon: 0743203716.