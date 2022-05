În iulie, s-ar putea derula concursul pentru șefia Spitalului Județean de Urgență <Sf. Ioan cel Nou> Suceava. Anunțul a fost făcut, la Radio Top, de Niculai Barbă, unul dintre cei doi vicepreședinți ai Consiliului Județean, instituție în subordinea căreia se află unitatea sanitară. Din 1 iulie 2020, Spitalul din Suceava are un manager interimar, în persoana medicului cardiolog Alexandru Calancea. Vicepreședintele administrației județene a declarat: „Concursul va fi organizat de Consiliul de Administrație al spitalului, care a aprobat deja Regulamentul, însă nu s-a stabilit încă un calendar. Concursul va fi programat cel mai probabil în iulie. Spitalul de Urgență <Sf.Ioan cel Nou> este o unitate fanion a județului Suceava și ne interesează ca acest capitol cu interimatul să se încheie cu bine. Trebuie să avem un manager fixat pe post”. Niculai Barbă a adăugat: „În perioada următoare, vor fi destul de multe provocări la spital. După provocările din pandemie va trebui să intrăm pe activitatea normală a spitalului. Avem o serie de provocări atît pe partea medicală, cît și pe partea de investiții”. Unul dintre pretendenții la funcția de manager al Spitalului Județean Suceava este avocatul Traian Andronachi, fost șef al Spitalului Rădăuți.

