Ediția 2019 a concursului „Student pentru o zi”, organizat de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, a fost inclusă în Calendarul activităților extrașcolare regionale și județene al Ministerului Educației. Concursul este dedicat liceenilor de clasele a XI-a și a XII-a din Regiunea de Nord-Est, iar potrivit USV, înscrierea lui în Calendarul activităților educative al Ministerului, îi certifică statutul și îi crește atractivitatea în rîndul elevilor, dar și al cadrelor didactice care îi pregătesc. Aflată la cea de-a XII-a ediție, competiția are loc sub forma unui concurs, individual, pentru elevii claselor a XII-a, şi pe echipe, pentru elevii claselor a XI-a. Premiile constau în diplome pentru fiecare participant și profesorii îndrumători, cadouri personalizate cu sigla USV şi scutiri de la taxele de înscriere şi înmatriculare pentru cei care aleg să-şi continue studiile în cadrul universității din Suceava. În 2018, la concursul „Student pentru o zi” au participat aproape 400 de elevi din Suceava, Botoșani, Vaslui și Neamț. Informații privind desfășurarea din acest an a competiției vor fi afișate în curînd pe site-ul www.usv.ro/1zi .