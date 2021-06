La 21 iunie 1633, papa Urban al VIII-lea dădea următorul verdict: Galileo Galilei se făcea vinovat de faptul că „dă crezare și propovăduiește” doctrinele vătămătoare ale lui Copernic, care susțin că Pământul se rotește în jurul Soarelui.

În mod ironic, Urban fusese inițial atât un susținător, cât și un prieten al lui Galileo, marele om de știință dedicându-i cândva o carte. Însă presiunile permanente ale protestantismului militant erodau influența Bisericii Romano-Catolice, iar papalitatea riposta consolidând dogmele tradiționale ale Bisericii.

Pentru ca lucrurile să stea și mai prost, cartea cea mai neortodoxă a lui Galileo, „Dialogo Sopra i Due Massimi Sistemi del Mondo, Tolemaico e Copernicano” („Dialog despre cele două sisteme principale ale lumii, ptolemeic și copernician”) a fost scrisă în limba italiană și nu în latina învățaților, acest fapt făcând-o accesibilă unui larg public cititor.

Sub presiunile dominicanilor, care erau responsabilii Inchiziției, Urban l-a condamnat pe vechiul său prieten la arest la domiciliu, pentru tot restul vieții, și la căirea publică și privată pentru păcatele sale.

După auzirea sentinței, Galileo, în vârstă de 70 de ani, a îngenuncheat în fața tribunalului și a retractat cu evlavie „falsa opinie că Soarele este centrul lumii și imobil și că Pământul nu este centrul lumii și se mișcă”. Însă, ridicându-se din genunchi, a murmurat celebra negare, „Eppur si muove” („Și totuși se mișcă”).

Galileo și-a petrecut ultimii opt ani de viață în arest la domiciliu în Arcetri, la periferia Florenței, văzându-i numai pe acei vizitatori pe care îi permitea Biserica.

Însă, chiar și așa, marele om de știință nu a putut fi redus complet la tăcere, deoarece a mai scris o carte (de această dată, pe un subiect mai puțin controversat al mecanicii), care a trebuit să fie publicată tot în străinătate, din cauza interdicției papale impuse lucrărilor lui Galileo.

Tot la 21 iunie:

1377: Moare Eduard al III-lea, în urma unui atac cerebral.

1652: Moare arhitectul englez Inigo Jones.

1675: Sir Christopher Wren începe reconstrucția Catedralei St. Paul, după distrugerea ei în Marele Incendiu al Londrei.

1813: Ducele de Wellington îi pune pe fugă pe francezi în Bătălia de la Vitoria, Spania.

Geo Alupoae, critic de teatru.