La data de 9 decembrie în jurul orei 13:30, lucratorii din cadrul Politiei Orașului Cajvana, în timp ce actionau conform Planul de actiune în sistem integrat privind desfașurarea de actiuni tematice tip BLITZ pentru combaterea conducerii pe drumurile publice a autovehiculelor de catre persoane aflate sub influenta alcoolului, precum și pentru identificarea și sanctionarea faptelor de natura penala și contraventionala la regimul articolelor pirotehnice pe teritoriul de competenta al Politiilor orașenești Solca, Milișauti și Cajvana, au oprit pentru control un autoturism care circula pe pe drumul judetean 1780 fiind condus de catre un barbat de 40 ani din Cajvana.

Întrucat conducatorul auto emana halena alcoolica, acesta a fost testat cu aparatul etilotest din dotarea Politiei orașului Solca, indicand o valoare de 1,30 mg/I alcool pur în aerul expirat.

În urma rezultatului obtinut la testarea cu aparatul etilotest, conducatorul auto a fost condus la Spitalul Municipal Radauti pentru recoltarea de probe biologice.

In cauza s-a întocmit dosar de cercetare penala sub aspectul savaririi infractiunii de ,,Conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante” ce urmeaza a fi solutionat procedural.