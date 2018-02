Centrala termică pe biomasă a municipiului Suceava care alimentează cu căldură şi apă caldă 60.000 de clienţi din 20.000 de locuinţe plus alte 2.000 de firme și instituții bugetare este la un pas de închidere. Avertismentul privind riscul iminent de oprire a centralei a fost dat printr-un comunicat de presă de către conducerea companiei Bioenergy SA cea care operează noua centrală. Conducereda face apel la factorii de decizie să găsească soluţii urgente pentru deblocarea pachetului de certificate verzi necesare funcționării.

Apel către toți factorii de decizie pentru găsirea de soluţii urgente pentru deblocarea pachetului de certificate verzi necesare funcționării

”Din motive care nu sunt imputabile companiei noastre, astăzi, 02.02.2018, suntem în fața unui blocaj instituțional generat de întârzierea cu aproape 18 luni a alocării pachetului de certificate verzi destinat centralei de la Suceava. Bioenergy SA face apel la toți factorii de decizie din cadrul administrației publice locale și centrale să sprijine demersurile legale declanșate de noi pentru depășirea blocajului care pune în pericol confortul a zeci de mii de suceveni. Bionergy SA atrage atenția tuturor factorilor de decizie că în absența identificării unor soluţii urgente pentru deblocarea pachetului de certificate verzi necesare funcționării, riscul opririi instalațiilor care livrează apă caldă și căldură pentru toți clienții din rețea devine imiment. Potențialul blocaj va fi rezultatul sistării alimentării cu energie electrică și gaze precum și a livrărilor de biomasă făcute de către furnizorii noștri, ceea ce ne va pune în imposibilitatea de a furniza apă caldă și căldură, până la remediarea situației. Bioenergy consumă anual circa 150.000 tone de biomasă, a căror valoare de piață depăşeşte 12 milioane de euro”, se spune în comunicat.

Investiţia în centrala în cogenerare pe biomasă din Suceava s-a ridicat la aproape 90 milioane de euro, fiind realizată de Bioenergy exclusiv din fonduri private. Compania produce energia termică şi apă caldă pe care le vinde firmei Thermonet SRL, distribuitor și furnizor de energie termică pentru municipiul Suceava. În prezent, centrala operată de Bioenergy are o capacitate electrică de 30 MW şi o putere termică instalată de 130,5 MW. Conform legilor românești care guvernează industria, compania ar trebui să primească certificate verzi pentru energia termică produsă în cogenerare de înaltă eficiență.

Menționăm că prețul energiei termice livrată sucevenilor de Bionenergy este cel mai mic din România -116 lei/Gcal – dar pierderile rezultate în urma utilizării rețelelor publice de termoficare urcă costul acestui serviciu la 240 de lei/Gcal.