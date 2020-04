Conducerea militară interimară a Spitalului Județean dfe Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava este pregătită ca la vârful epidemiei 760 de paturi din sistemul sanitar din Suceava să fie ocupate cu pacienți bolnavi de coronavirus. Managerul interimar al spitalului, colonel doctor Daniel Derioiu a făcut estimarea „într-un scenariu mai optimist”, în cazul în care se păstrează regulile de distanțare socială și cele impuse de autorități și recomandate de specialiștii în medicină. „Dintre aceștia, statistic vorbind, 10-15% pot fi pacienți de terapie intensivă. Ne-am făcut planul de răspuns pe ridicare graduală a capacității de răspuns pentru acești pacienți, astfel încât să putem mobiliza și deservi 130 de paturi de terapie intensivă în spital și 90 de ventilatoare. Asta ar fi o estimare făcută pentru evoluția în următoarele săptămâni”, a declarat Derioiu într-un interviu postat pe site-ul Ministerului Apărării Naționale.

Secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean Suceava funcționează încă la cota de avarie din cauza personalui insuficient și cu 24 de paturi în ATI și 8 paturi în post-operator. Ca plan de extindere sunt pregătite încă 11 paturi în sălile de operație. „Funcționăm acum cu 8 medici, 30 de asistente medicale care sunt în parte dintre cele redistribuite din Blocul Operator și aproximativ 15 infirmiere și îngrijitoare, tot prin redistribuire din alte sectoare, din Blocul Operator. În momentul de față, activitatea este în continuare foarte dificilă și plină de riscuri în Terapie Intensivă, sunt măsuri de reorganizare în curs”, a spus Derioiu.

Interviu cu conducerea spitalului de urgență din Suceava "Mulțumim colegilor noștri care au rămas și au luptat până la epuizare, de multe ori, cu abnegație, dăruire și au dat dovadă de caracter și putere de muncă deosebită, puse în slujba sucevenilor. Îi asigurăm că suntem alături de ei și ne dorim să facem echipă și să luptăm împreună pentru sănătatea oamenilor din județul Suceava." Așa au încheiat un interviu de 45 de minute doctorul Ionel Oprea, secretar de stat în Ministerul Sănătății, și colonelul doctor Daniel Derioiu, managerul interimar al spitalului de urgență din Suceava.