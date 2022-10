Conducerea Liceului cu Program Sportiv din Suceava dorește să atragă fonduri europene pentru a dezvolta proiecte cu două unități de învățământ din Germania. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, directorul LPS, Ciprian Anton, a declarat că este vorba de o școală primară cu certificare în sport din Memmingen, și de un liceu din Augsburg, acolo unde a fost săptămâna trecută, alături de coordonatoarea de proiecte europene, Maria Pavelescu. Profesorul a afirmat: „Am rămas plăcut impresionat de ceea ce am văzut, de organizare, de lucrurile care se întâmplă. Vrem ca elevi și profesori de la LPS să participe la schimburi de experiență la cele două școli din Germania. Oamenii cu care am intrat în contact sunt încântați de idee. Am fost primiți foarte bine, cu brezel, cu cafea…”. Directorul Anton a mai spus că vizita a fost efectuată în baza parteneriatului încheiat între județul Suceava și regiunea Schwaben și a precizat: „Avem prieteni la Schwaben. Avem turneul fotbalistic <Patru regiuni pentru Europa>, la care am fost prezent în ultimii 12 ani. În timp am legat prietenii, au venit la noi acasă, au stat lângă noi”. Profesorul a menționat că, la începutul anului viitor, cel târziu, la LPS Suceava va sosi o delegație din Germania.